دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كشف تقرير أمني أن شركة واتساب أرسلت تحديث لتطبيقها الرسمي على ماك و ويندوز أغلقت فيه ثغرة خطيرة أتاحت للقراصنة الوصول إلى الملفات الموجودة على حاسبك في حال تم الربط مع واتساب على آيفون.

وعثرت شركة PerimeterX الأمنية على الثغرة في سياسة أمان المحتوى بتطبيق واتساب وتمكنت من استخدامها لإرسال رسائل مفبركة وروابط بواسطة تقنية XSS.

وبهذه الطريقة يمكن إرسال شيفرة برمجية خبيثة للمستخدم كرسالة بالتالي القدرة على قراءة والاطلاع على الملفات الموجودة على حاسبه ما يكشفها أمام القراصنة وهو أمر خطر للغاية خاصة لو كانت تحوي بيانات حساسة.

لو كنت تستخدم واتساب على آيفون ومن ثم تطبيق واتساب على حاسبك الشخصي، يوصّى بتحديث التطبيق لديك على الجهتين وذلك لمنع استغلال الثغرة وحماية ملفاتك.

التدوينة واتساب تغلق ثغرة تتيح للقراصنة الوصول إلى ملفات حاسبك ظهرت أولاً على عالم التقنية.