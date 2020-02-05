دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سماعات + Galaxy Buds الجديدة قد تكون حاضرة في مؤتمر سامسونج القادم

© Tech World قدمت بواسطة

أكد متجر App Store على وجود النسخة الجديدة من سماعات سامسونج اللاسلكية + Galaxy Buds من خلال تطبيق الشركة المرفق على المتجر؛ ليكون الاحتمال قوي جداً بأن سامسونج قد تكشف عن السماعات خلال حدثها القادم في 11 فبراير.

وبالرغم من هذا التأكيد الصريح على وجود + Galaxy Buds إلا أن الوصف الملحق بالتطبيق لم يظهر أي تفاصيل أخرى حول موافقة السماعات مع آيفون 7 او الآيفونات الجديدة الأخرى وتلك التي تعمل بنظام iOS 10 فما فوق.

فيما أفادت تسريبات سابقة على أن السماعات ستدعم خاصية إلغاء الضوضاء وستكون قادرة على العمل لمدة 12 ساعة على الشحنة الواحدة مما يعني ضعف مدة التشغيل التي توفرها Galaxy Buds الحالية.

وعلى نفس السياق نشر Evan Blass صورة على حسابه الشخصي في تويتر توضح مقارنة بين سماعات سامسونج الحالية والنسخة القادمة المحدثة تتضمن قياس السماعات وسعة البطارية وتقنية الاتصال والألوان القادمة التي ستكون بأربع خيارات الأسود والأبيض والأحمر والأزرق فيما سيكون سعرها 149 دولار أمريكي، يمكنكم الإطلاع على باقي الخصائص من خلال الصورة المرفقة:

Advertisements

المصدر

Engadget

التدوينة سماعات + Galaxy Buds الجديدة قد تكون حاضرة في مؤتمر سامسونج القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.