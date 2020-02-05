"يناير أسود بإيلات".. 29 بالمئة تراجع السياحة للمدينة الإسرائيلية

زين خليل / الخليج 365



كشف تقرير رسمي إسرائيلي، الأربعاء، تراجع عدد السياح الوافدين إلى مدينة إيلات (جنوب) بنسبة 29 بالمئة خلال يناير/كانون ثان الماضي.



جاء ذلك، وفق معطيات صادرة عن سلطة المطارات الإسرائيلية، نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بعنوان "يناير أسود بإيلات".



وبحسب المصدر ذاته، سجل مطار "رامون" الدولي (19 كم شمال إيلات) خلال الشهر الماضي، وصول 131.47 ألف مسافر على متن و1929 رحلة جوية (داخلية ودولية)، مقابل 185.27 ألفاً على أساس سنوي.

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وشهدت الرحلات الدولية إلى المدينة الواقعة على البحر الأحمر، تراجعا نسبته 25.15 بالمئة في عدد السياح الشهر الماضي، والذين بلغ عددهم 53.1 ألف سائح مقابل 71.4 ألفا في الفترة المقابلة من 2019.

وسجل عدد السياح البريطانيين إلى إيلات تراجعا بنسبة 91.43 بالمئة، يليهم الألمان والذين تراجعت نسبتهم بـ 61.28 بالمئة على أساس سنوي، تلاهم الروس بـ 53.49 بالمئة.



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