الخرطوم.. محتجون يهتفون بـ"إسقاط البرهان" ويرفضون التطبيع

الخرطوم /الخليج 365

شارك العشرات من السودانيين، الأربعاء، في وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، رفضا للتطبيع مع إسرائيل، وللمطالبة بـ"إسقاط" رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على خلفية لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا.

وأفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن شهود عيان، بأن العشرات من المواطنين نظموا الوقفة في منطقة "بحري"، شمالي الخرطوم، وطالبوا بإسقاط رئيس مجلس السيادة، من خلال هتافهم "برهان يسقط بس".

كما أكد المتظاهرون على رفضهم للتطبيع مع إسرائيل، ورددوا هتافات منها "لا للتطبيع مع إسرائيل"، و"لا صفقة القرن"، و"لا للتطبيع مع اليهود".

وكشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، عبر "تويتر" الإثنين، عن لقاء نتنياهو والبرهان في أوغندا، مضيفًا أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".

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والثلاثاء، اعتبر البرهان، أن لقاءه مع نتنياهو، في أوغندا، استهدف "تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".

من جانبه، رحّب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الأربعاء عبر صفحته على فيسبوك، بـ"التعميم الصحفي" الذي أصدره البرهان حول اجتماعه مع نتنياهو، لكنه استدرك أن "العلاقات الخارجية من مهام مجلس الوزراء".

فيما أدان "تجمع المهنيين السودانيين" اللقاء واعتبره "تجاوزا خطيرا" للسلطة الانتقالية والوثيقة الدستورية، كما قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، إن اللقاء يشكل "تجاوزا كبيرا للسلطة التنفيذية".

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع إسرائيل بمعاهدتي سلام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.



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