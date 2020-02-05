البرهان يقول إن اللقاء مع نتنياهو بدافع "تحقيق مصلحة السودان العليا"

الخرطوم / الخليج 365 وفق تصريحات إعلامية للمتحدث باسم الجيش السوداني العميد ركن عامر محمد الحسن:

- رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اجتمع برؤساء تحرير الصحف وتناول لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي

- البرهان أكد أن دواعي اللقاء هو المحك الذي يمر به السودان من خلال الضغط الاقتصادي الذي يواجهه المواطن

- البرهان شدد على ضرورة صدور قرارات جريئة لتحويل سياسات السودان الداخلية والخارجية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، أن لقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جرى بدافع "تحقيق المصلحة السودانية العليا"، مع التأكيد على تثبيت ثوابت السودان تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد ركن عامر محمد الحسن، في مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

والاثنين، كشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، عبر "تويتر"، عن لقاء نتنياهو والبرهان، مضيفًا أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".



وقال محمد الحسن: "عقد اجتماع بين رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش (البرهان) مع رؤساء تحرير الصحف، وتناول زيارة القائد العام إلى اوغندا ومقابلته رئيس الوزراء الاسرائيلي".وأضاف أن البرهان أكد أن "دوافعه للقاء نتنياهو (تكمن في) تحقيق مصالح السودان العليا، تلك كانت دواعيه وأهدافه على اعتبار المصلحة المشتركة مع التاكيد على ثوابت السودان تجاه القضية الفلسطينية".



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وتابع: "البرهان أكد على أن دواعي هذا اللقاء هو المحك الذي يمر به السودان، من خلال الضغط الاقتصادي الذي يواجهه المواطن، وهو يحتاج إلى قرارات جريئة ترفع واقع الشعب السوداني في حياته ومعاشه".

وأشار إلى أن البرهان شدد على "ضرورة صدور قرارات جريئة، لتحويل سياسات السودان الداخلية والخارجية ليعود للسودان رقم في علاقاته الخارجية تراعي مصالحه".

كما أكد البرهان أن همّ العسكريين تسليم السلطة للمدنيين بموجب الوثيقة الدستورية، للوصول إلى المؤتمر الدستوري والانتخابات، مشددا على أن "كل العسكريين لا همّ لهم في الاستمرار بالحكم".

وتتضمن هذه الوثيقة محددات مرحلة انتقالية بالسودان يعد مجلس السيادة أحد هياكلها، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهريًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كلًا من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير".





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