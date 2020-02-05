بارزاني: ندعم أي مرشح لمنصب رئيس الحكومة يؤيده العراقيون

العراق / يحيى شعلان/ الخليج 365



أعرب رئيس إقليم كردستان في شمالي العراق، نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، دعم وتعاون الإقليم مع أي مرشح لمنصب رئيس الحكومة يحظى بتأييد العراقيين.

جاء ذلك خلال لقاء بارزاني في أربيل، بسفير فرنسا لدى العراق برونو أوبرت، بحسب بيان لرئاسة الإقليم، اطلعت عليه الخليج 365.

ونقل البيان عن بارزاني قوله خلال اللقاء، إن "أي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء في العراق، يفوز بإجماع الأطراف ليشغل المنصب، سيكون إقليم كردستان داعماً له، وذلك بهدف إرساء الأمن والاستقرار في البلاد، وتحقيق عملية سياسية ناجحة للعراق عامةً".

وأشار إلى استمرار المحاولات لتحقيق حوار مشترك بين أربيل وبغداد لحل المشكلات العالقة بين الجانبين.

كما شدد على ضرورة تعاون المجتمع الدولي، وحكومة العراق، والدول الحليفة، بهدف مواجهة خطر عودة تنظيم "داعش" للمنطقة، ووضع آلية لبقاء قوات التحالف الدولي في البلاد.

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وذكر البيان، أن بارزاني ناقش مع السفير الفرنسي الأوضاع الحالية في العراق، وتكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس الوزراء، والوضع الاقتصادي، والأمني في البلاد ومخاطر عودة "داعش" إلى المنطقة.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، السبت الماضي، لتشكيل الحكومة الجديدة، وأمامه مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لمنحها الثقة.

لكن علاوي لا يحظى بدعم الحراك الشعبي، الذي يدعو إلى اختيار رئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة مسبقاً وبعيد عن تبعية الأحزاب ودول الخارج وخاصة إيران.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.

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