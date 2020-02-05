استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالخليل

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

استشهد، الأربعاء، فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الفتى محمد سلمان طعمة الحداد (17 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاصة اخترقت قلبه في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية بالخليل.

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وفي وقت سابق الأربعاء، قال شهود عيان، للأناضول، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ الـ 28 من يناير/ كانون الثاني الماضي، تندلع مواجهات في الضفة الغربية تنديدا بصفقة القرن الأمريكية المزعومة.

وأعلن ترامب في الـ28 من يناير/كانون ثاني الماضي، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

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