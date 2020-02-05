هنية يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني



غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أكد خلاله الأخير رفض بلاده لـ"صفقة القرن" المزعومة.

وقالت الحركة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، أن ظريف أكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني، واستعدادها التام للمساهمة في التحرك الدبلوماسي والسياسي للوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني.

واعتبر ظريف، أن الصفقة " فرصة لتوحيد الصف الفلسطيني والصف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".



من جانبه ثمن، هنية، الموقف الإيراني الداعم للقضية الفلسطينية.

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وأكد هنية على "وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة الصفقة معززًا بموقف عربي وإسلامي ثابت".

وأشار إلى أن" خطورة الصفقة وما تتضمنه من محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني".

وأعلن ترامب في 28 يناير الماضي، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن خطة ترامب، التي لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.