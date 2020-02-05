أردوغان: سننشر منظومة صواريخ محلية على الحدود السورية

قيرق قلعة/ الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستنشر منظومة الصواريخ "حصار إيه" محلية الصنع بالسرعة القصوى على الحدود السورية، وأن ذلك سيساهم في سد نقص مهم هناك.

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال مشاركته في مراسم حفل تشغيل منشأة تابعة للقوات المسلحة التركية في ولاية قيرق قلعة (وسط).

وأكد أن تركيا تتواجد بشكل مباشر على الأرض في كل من سوريا، وليبيا، في الوقت الحالي، كما أن لها بعثات عسكرية في عدة دول حول العالم، مثل قطر، وكوسوفو، وأفغانستان، والصومال.

وأشاد أردوغان بأداء القوات المسلحة التركية في كل هذه الدول إذ حالفها النصر والنجاح في كل عملية.

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وأكد على أهمية منظومة صواريخ "حصار إيه" منخفضة الارتفاع، والتي تم إنتاجها محليا بالكامل من قِبل شركتي أسيلسان، وروكيتسان التركيتين، واجتازت اختبارات الأداء من خلال تدمير الأهداف بنسبة مئة بالمئة.

وأضاف: "إن شاء الله سنقوم بنشر منظومة حصار إيه على الحدود السورية، في أسرع وقت، الأمر الذي سيساهم في سد نقص كبير بهذا الشأن".

ولفت إلى أن جهود تطوير المنظومة وزيادة مداها ما زالت مستمرة، وأن صواريخ "بوز دوغان" المحلية اجتازت الاختبارات بنجاج أيضا.

وأوضح أن نسبة الصناعة المحلية في الصناعات الدفاعية خلال الـ 17 عاما الأخيرة ارتفعت إلى حوالي 70 بالمئة، وأن التجارب العسكرية في سوريا، وليبيا، أظهرت أهمية منظومات الصواريخ الدفاعية.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتم تدشين الطائرة المقاتلة محلية الصنع، عام 2023، لتكون بذلك قد ردت بالشكل الأمثل على الدول التي هددت بمنع إعطائها مقاتلات إف - 35 ( في إشارة إلى الولايات المتحدة).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.