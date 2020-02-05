لجنة الاحتراف توافق على تسجيل النخلي والعنزي في كشوفات الرائد

صحيفة الخليج الالكترونية صدرت موافقة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم على تسجيل اللاعبان حسين النخلي وبندر العنزي في الكشوفات الرسمية لفريق الرائد والتي تمكنهم من المشاركة مع الفريق اعتبارا من اليوم الأربعاء وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الرائد.

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