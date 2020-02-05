شرطة القصيم تضبط 230 مخالفاً للذوق العام

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت شرطة منطقة القصيم من الإطاحة بـ 230 مخالفًا للذوق العام.
وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ المحافظة على الذوق العام، تم ضبط 230 مخالفًا للذوق العام.
وشملت المخالفات رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن، وارتداء اللباس غير اللائق بالأماكن العامة.
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