انشطار طائرة لقسمين بإسطنبول بعد خروجها عن مسارها

صحيفة الخليج الالكترونية

انشطرت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في اسطنبول اليوم الأربعاء.

وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة “بيغاسوس” الخاصة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوغشن الدولي على الضفة الآسيوية لاسطنبول، كما أظهرت مشاهد بثتها شبكة “سي إن إن تورك”.

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى عدد غير محدد من الجرحى فيما نفى وزير النقل شهيد ترهان سقوط أي قتيل وفق ما نقل عنه تلفزيون تي ار تي الرسمي.

وأوضح الوزير أن الطائرة كانت تقل 177 راكبا إضافة إلى ستة هم أفراد الطاقم.

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وكانت الطائرة آتية من أزمير في غرب تركيا ويرجح أنها خرجت عن المدرج بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على إسطنبول.

وأظهرت المشاهد التي عرضتها وسائل الإعلام التركية أناسا يحوطون بالطائرة.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول الحكومية أن عناصر الإطفاء أخمدوا الحريق الذي اندلع في الطائرة بعد الحادث.

وتم إغلاق المطار أمام الرحلات وتحويل كل الطائرات إلى مطار إسطنبول الدولي الواقع على الضفة الأوروبية للعاصمة الاقتصادية لتركيا.