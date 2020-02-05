تحديد 9 جينات تحمي من «سارق الذاكرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

توصلت دراسة حديثة أجراها معهد علم الوراثة في جامعة كوليدج بلندن، إلى تحديد 9 جينات تحمي من الإصابة بسارق الذاكرة «الزهايمر»، إذ تقلل من وظيفة البروتينات المعروفة بـ«الفوسفات التيروزيني» المسؤولة عن تدمير خلايا الدماغ، ومن ثم الإصابة بأمراض الخرف وفقدان الذاكرة.

أجريت الدراسة على 10000 شخص تزيد أعمارهم على 60 عاماً، يعاني نصفهم الزهايمر، ورصدت 9 جينات مشتركة لدى النصف الآخر السليم، في خطوة من شأنها تمهيد الطريق نحو إنتاج عقار فعال لعلاج الزهايمر، أو إبطائه، ويدعم الأمل لدى الملايين من المرضى الذين يعانون اضطراب «سرقة الذاكرة».

البروفيسور ديفيد كورتيس، رئيس فريق الدراسة، التي نشرتها دورية «علم الوراثة البشرية»، قال هذه النتائج مشجعة للغاية، عندما يمكننا تقليل المتغيرات الوراثية التي تحدث نشاطاً لبروتينات «الفوسفات التيروزيني»،فإن ذلك يجعل مرض الزهايمر أقل عرضة للتطور. وأضاف: درسنا أكثر من 15 ألف جين، وأكثر من مليون نوع مختلف من التفاعلات الناجمة عنها، واكتشفنا جيناً لم يكن معروفاً من قبل يطلق عليه C1R يحمي من خطر الإصابة بالزهايمر، لكنه من ناحية أخرى متورط في الإصابة بمتلازمة «آيلرز دانلوس» المسببة للالتهاب المزمن للثة.

فيونا كاراجر، رئيسة قسم السياسات والأبحاث في جمعية الزهايمر قالت: في حين تكون الاكتشافات الوراثية نقطة انطلاق مهمة للبحث نحو علاجات جديدة، لكنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت العقاقير التي تستهدف هذا المسار الوراثي لدى المصابين بالزهايمر،لاتؤثر بشكل سلبي في العمليات الخلوية المهمة الأخرى.