فرض الحجر الصحي على ركاب سفينة سياحية قبالة اليابان بعد تأكد إصابات بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه نحو 3700 شخص العزل لمدة أسبوعين على الأقل على متن سفينة سياحية راسية قبالة اليابان بعد أن تأكدت الأربعاء إصابة عشرة منهم بفيروس كورونا الجديد مع احتمال ظهور حالات إصابة جديدة.

ونقل حرس السواحل الياباني المصابين إلى مستشفيات، وتقرر فرض الحجر الصحي على بقية الركاب وأفراد الطاقم على السفينة السياحية «دياموند برنسيس»، التابعة لشركة «كارنيفال كورب». وظهرت 31 نتيجة فقط من بين 273 فحصاً طبياً حتى الآن وكشفت النتائج عن إصابة عشرة أشخاص من بينهم بالفيروس. ويعني قرار الحجر الصحي أن الركاب، وأفراد الطاقم على السفينة التي وصلت إلى يوكوهاما الاثنين بعد رحلة استمرت 14 يوماً سيمضون أسبوعين آخرين على السفينة.

وقال الراكب البريطاني ديفيد أديل إن جميع الركاب عُزلوا في غرفهم صباح الأربعاء وقدم أفراد الطاقم الطعام لهم في الغرف. وأضاف في تسجيل فيديو من غرفته نشره على صفحته على فيسبوك «صعوبة الوضع بالنسبة لي تكمن في أنني مصاب بمرض السكري وأعتمد على الإنسولين. تناول الطعام في مواعيد منتظمة مهم لحالتي».وأضاف «لا يمكننا اختيار ما نأكل. أعلنوا مؤخراً أنهم سيبدؤون من الطابق الأسفل. أنا في الطابق التاسع. هذا ليس وضعاً جيداً بالنسبة لي كمريض بالسكري وأنا واثق أن هناك العديد من مرضى السكري على متن السفينة».

وقال راكب من هونج كونج يبلغ من العمر 43 عاماً موجود على السفينة مع ستة من أفراد أسرته، منهم زوجته وابنه، إنهم لم يتلقوا طعاماً حتى موعد غداء الأربعاء وحصلوا فقط على القهوة والماء. وأضاف أن معهم مأكولات خفيفة خاصة بهم.

ودخلت السفينة مجال خطر الإصابة بالفيروس بعد أن تأكدت إصابة راكب من هونج كونج يبلغ من العمر 80 عاماً لدى وصوله هناك يوم 25 من يناير/كانون الثاني. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل شارك في نزهة شاطئية في كاجوشيما في جنوب غربي اليابان يوم 22 يناير كانون الثاني. وقال وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو إن المسؤولين سيواصلون مراقبة بقية الركاب وأفراد الطاقم تحسباً لظهور أعراض وستجرى فحوص أخرى لهم.