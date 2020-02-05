كيف تفوق الجيش المصري على جيشي تركيا وإسرائيل بترتيب الأقوى؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-social media طائرات حربية مصرية بقاعدة برنيس العسكرية

ويستخدم الموقع العسكري 50 عاملا خاصا، لتقييم جيوش العالم، منها القوة العسكرية والاقتصادية واللوجستية والجغرافية، من أجل تحديد مؤشر القوة لكل دولة.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، متفوقة على جيشي روسيا والصين، اللذان حلا بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.

ووضع مؤشر القوة، الجيش المصري في المركز التاسع عالميا، متفوقا على الجيش التركي (المركز 11) والجيش الإيراني (المركز 14) والجيش الإسرائيلي (18).

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مراكز القوة

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ونشر الموقع العسكري المختص، تفاصيل تقييم جميع النواحي العسكرية، والتي بينت تركز قوة الجيش المصري في القوات البرية.

وحل الجيش المصري في المركز الرابع عالميا، في قوة الدبابات، والسادس عالميا في العربات المدرعة، والسادس عالميا في المدفعية الذاتية.

وحصد الجيش المصري نقاطا مرتفعة في قوة قواعد الصواريخ، التي حلت كذلك بالمرتبة السادسة عالميا.

أما في القوة البحرية، فحصل الجيش المصري على تقييم مرتفع جدا في قوة الألغام والألغام البحرية، التي جاءت بالمركز الثاني عالميا، بينما حصلت مصر على المركز الثالث عالميا في تقييم حاملات الطائرات التابعة للجيش المصري.

وفي القوة الجوية، جاءت المقاتلات التدريبية المصرية في المركز الخامس عالميا، بينما حلت المروحيات المصرية المقاتلة بالمركز الثامن عالميا.