شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك الكويتية تفعل مشروع المراقبة الإشعاعية للمنافذ الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية تفعيل مشروع المراقبة الإشعاعية للمنافذ الجمركية في منفذ النويصيب الحدودي مع السعودية، عن طريق تدشين بوابتين جديدين للكشف عن المواد الإشعاعية والنووية.

وقالت (الجمارك) الكويتية - في بيان صحفي اليوم /الأربعاء/ - "إن المشروع يمكن المنافذ الجمركية من حظر تسريب هذه المواد الخطرة، والاكتشاف المبكر لأي خطر إشعاعي، والتأكد من خلو البضائع الواردة من تلك المكونات؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة".

وأضافت أن هذا التفعيل يأتي بعد منح عدد من المسؤولين في المنفذ دورات تدريبية، على أن تستكمل تلك الدورات خلال الأيام المقبلة للمفتشين، ومشرفي الأمن والسلامة في منفذي النويصيب والسالمي.

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وسبق وان أصدر مدير الإدارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوى، قرارا بمنع الإفراج عن الطائرات المسيرة دون طيار "الدرون"، إلا بعد الحصول على موافقة كل من وزارة الداخلية وإدارة الطيران المدنى الكويتيين.

وقال الجلاوي - فى تعميم على مديري المنافذ الجمركية الكويتية - إن وزارة الداخلية الكويتية، طلبت من "الجمارك" الكويتية، عدم السماح بخروج الطائرات المسيرة دون طيار "الدرون" للمستفيد، إلا بعد إخطار الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة من خلال نموذج، موضحا به سبب الطلب ونوع الطائرة والمستفيد، مرفقا به موافقة مسبقة لاستيراد الطائرات الواردة للكويت، عن طريق أي من المنافذ سواء الجوية أو البحرية أو البرية.

وأوضح أن طلب وزارة الداخلية الكويتية، جاء بعدما تلاحظ في الآونة الأخيرة، انتشار الطائرات المسيرة دون طيار "الدرون" المتفاوتة الأحجام والأنواع، والتي تستخدم عبر جهاز (الريموت كنترول)، وتعمل على وقود الجازولين والشحن.. مشيرا إلى أن هناك نوعا من الطائرات المسيرة (حربية الشكل) يمكن تزويده بكاميرا (مراقبة ورادار) ويصل مداها الى كيلو متر واحد، وكذلك طائرات (مروحية الشكل) توجد بها كاميرات يتم ربطها عن طريق الهاتف، ودقيقة جدا بالطيران، ويمكن لأي شخص استخدامها.

ولفت الجلاوي إلى أن إدارة الطيران المدني الكويتي، طلبت في خطاب للـ"الجمارك" الكويتية، منع دخول جميع طائرات "الدرون"، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قبلها، وأنها بصدد إصدار التشريعات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الكويتية المعنية.