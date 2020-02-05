البرهان :"سنوقف التفاهمات مع إسرائيل إذا لم تؤت ثمارها"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان

أكد عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة فى السودان، اليوم الأربعاء أن لقاءه مع رئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتنياهو سيسهم فى اندماج السودان فى المجتمع الدولي.

وقال البرهان في تصريحات صحفية، بثتها قناة العربية اليوم، إن السودان يعمل من أجل مصالحه، دون التعارض مع عدالة القضية الفلسطينية.

وأضاف :"سنوقف التفاهمات مع إسرائيل إذا لم تؤت ثمارها"