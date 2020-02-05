قلق ياباني بشأن تأثير كورونا على أولمبياد طوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أبدى رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، توشيرو موتو، قلقه الشديد إزاء انتشار فيروس كورونا الجديد وتأثيره المحتمل على الحدث الرياضي.



وجاء تعليق موتو أثناء اجتماع تنسيق روتيني انعقد بطوكيو، الأربعاء، مع اللجنة البارالمبية الدولية، حيث تم بحث انتشار فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، مع تبقي أقل من 6 أشهر على انطلاق دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية بالعاصمة اليابانية.

وقال رئيس اللجنة المنظمة، في تصريحات نقلتها قناة (إن إتش كي) اليابانية: "إنني قلق للغاية إزاء انتشار مرض كورونا الجديد المعدي، لأنه قد يؤثر على أجواء وزخم تنظيم الألعاب.. أتمنى أن ننهي هذا الأمر في أقرب وقت".

من جانبه، أعرب المتحدث باسم اللجنة البارالمبية الدولية، كريج سبينس، عن كامل الثقة بأن السلطات اليابانية ومنظمة الصحة العالمية سيتخذان كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الوضع.

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يشار إلى أن محافظة طوكيو، يوريكو كويكي، كانت قد كذّبت الأسبوع الماضي الشائعات بشأن إمكانية الأخذ في الاعتبار إلغاء الأولمبياد.

من جانبها، اتخذت الحكومة اليابانية عدة إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس مثل منع دخول أشخاص سافروا مؤخرا لمدينة ووهان، في الوقت الذي تدرس فيه مد هذه القيود لمناطق أخرى بالصين.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع بين وزارة الصحة اليابانية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 إلى جانب مؤسسات أخرى معنية، أواخر الأسبوع الجاري، من أجل تحليل الأوضاع وبحث حلول وقائية قبل دورة الألعاب التي ستنطلق يوم 24 يوليو/تموز المقبل وستستمر حتى التاسع من أغسطس/آب، في حين ستقام الدورة البارالمبية بين 25 أغسطس/آب والسادس من سبتمبر/أيلول.

وحتى الآن، سجلت اليابان 33 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، دون وقوع أي حالات وفاة.

وأعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا الجديد إلى 425، فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 20 ألفا و438 حالة