مخاوف في بريطانيا من تزايد الإصابات بكورونا الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

في وقت تنتظر فيه بريطانيا وصول 4 رحلات طيران مباشرة من الصين إلى مطار هيثرو، الأربعاء، هناك مخاوف من حدوث ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بينما يستمر تدفق آلاف الركاب الواصلين من المدينة التي ضربها الفيروس.



وعلى الرغم من منع الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا وتايوان وفيتنام دخول الأجانب القادمين من الصين، فإن طائرات الركاب تواصل هبوطها في مطار هيثرو يوميًا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت الخارجية البريطانية قد حثت مواطنيها على مغادرة الصين، ونصحت بعدم السفر إلى هناك إلا في حالات الضرورة، غير أن آلاف الصينيين يواصلون القدوم يوميا.

وبالإضافة إلى أولئك العائدين إلى بريطانيا، لا يزال يمكن للأجانب القدوم من الصين، مع توقع وصول 4 طائرات في هيثرو، قادمة من بكين وشنغهاي وجوانزو، حاملة معها نحو 1200 راكب.

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يأتي هذا بينما أعلنت الحكومة عن آخر رحلة طائرة لإعادة المواطنين البريطانيين من ووهان، بؤرة تفشي الفيروس الجديد الذي قتل 490 شخصا في الصين، وأصاب أكثر من 24 ألفا حول العالم.

وبالنسبة لأولئك الواصلين على متن رحلات تجارية في هيثرو، تقول الحكومة البريطانية إن لديها خبراء صحة عامة في المطار "لدعم أي شخص قادم من الصين ويشعر باعتلال في الصحة".

وطلبت الحكومة من أي شخص سافر من البلاد التي ضربها الفيروس خلال الأسبوعين الماضيين بضرورة البقاء في المنازل والاتصال بهيئة الصحة الوطنية حال شعورهم بالإعياء، أما بالنسبة لمن كانوا في مقاطعة هوبي خلال الأسبوعين الماضيين، فسيخضعون لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما.

وأشارت إلى أن الصين ستقوم بفحوصات للناس؛ إذ لن يتمكن الأشخاص الذين لديهم أعراض من مغادرة البلاد، لافتة إلى أنه ستكون هناك فرق من 7 عيادات طبية تعمل بالتناوب لدعم المرضى لدى وصولهم.

وتأتي خطوة بريطانيا في حث مواطنيها على مغادرة الصين في أعقاب خطوات سابقة مماثلة لدول أخرى.