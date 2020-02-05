احتجاز باخرة سياحية في هونغ كونغ بسبب إصابات مؤكدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

احتجزت اليوم الأربعاء، باخرة سياحية على متنها أكثر من 1800 راكب في محطة "كاي تاك" للبواخر السياحية في هونغ كونغ، بعد أن أبلغ مسؤولون في الصين الشركة المشغلة للباخرة السياحية بأن الاختبارات أثبتت إصابة 3 ركاب بفيروس كورونا. ووصلت السفينة إلى هونغ كونغ صباح اليوم الأربعاء، بعد أن رفض مسؤولون تايوانيون دخولها ميناء كاوهسيونغ، طبق قناة "آر تي إتش كيه" التلفزيونية المحلية. وذكر ليونغ يوهونغ، مسؤول الصحة بموانئ هونغ كونغ أن الوضع يخضع للتحقيق، بينما تقوم وزارة الصحة بـ "الاختبارات ذات الصلة" وتعقيم الباخرة من الداخل. وعزل 3 من أفراد الطاقم، كانوا يعانون من حمى، في مستشفى بهونغ كونغ ويُفحص أكثر من 20 من أفراد الطاقم، الذين تردد أنه ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس. وقال متحدث من السفينة للقناة التلفزيونية إن المصابين كانوا على متن السفينة مع 4 آلاف راكب آخر من 19 إلى 24 يناير(كانون الثاني) الماضي.

