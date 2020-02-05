«جنايات أبوظبي» تستمع لشهادة طبيبة الشرعية في قضية مقتل خليجي إثر مشاجرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:آية الديب

باشرت محكمة جنايات أبوظبي محاكمة شاب خليجي متهم بقتل، شاب آخر خليجي على خلفية مشاجرة وقعت بينهما.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى شهادة الطبيبة الشرعية وبعد أن حلفت اليمين القانونية، أفادت الطبيبة الشرعية، خلال أدلائها بشهادتها، أمام أعضاء المحكمة، أن المجني عليه، كان مصاباً في منطقة الرأس والصدر، لافتة في الوقت نفسه بأن الإصابة التي أدت إلى وفاة المجني عليه، كانت في الجهة اليمني من الرأس، بسبب ضربة مباشرة، عبارة عن ركلة في منطقة الرأس، نتج عنها إصابات اسفرت إلى وفاته.

ووجه محامي المتهم أسئلة لها عن سبب الوفاه مشيرا إلى أن تقرير الصفة التشريحية أفاد أن الوفاه كانت بعد توقف وظائف القلب والرئتين، بينما جاء في تحقيقات أن سبب الوفاه في التحقيقات هو كسور في الجمجمة، فأجابت أن توقف وظائف القلب والرئتين، جاء كنتيجة طبيعية، للإصابة التي تعرض لها المجني عليه في منطقة الرأس.

وأكدت أن الطب الشرعي اطلع على ملف المجني عليه من وقت دخوله المستشفى حتى وفاته، وأرجعت وفاة المجني عليه نتيجة للاعتداء الذي تعرض له، كما أرجعت وجود كسر في الضلع الثامن من منطقة صدر المتوفي، إلى اصطدامه بجسم صلب، الأمر الذي أحدث انسكابات دموية من الناحية الخلفية من التجويف الصدري.

وقالت : الركلة التي تعرض لها المجني عليه أحدثت إصابة له في محيط منطقة الرأس من الخلف من الجهه اليمني وهذا ما تبين لنا من الكشف الظاهري على جثته، حيث وجدنا تكدم دموي خلف الأذن اليمنى، كما تبين من مطالعة الصور الاشاعية وجود تكدم بالمنطقة الصدغية والقفوية اليمنى وكسر متشعب من العظم الصدري الأيمن يتجه إلى الدرس للعظم القفوي من الناحية اليمنى.