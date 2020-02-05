دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سيارة Cadillac Escalade للعام 2021 تنطلق بتصميم أنيق وشاشة بحجم 38 إنش ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف رسمياً مؤخراً عن سيارة الدفع الرباعي Cadillac Escalade للعام 2021، التي تنطلق بتصميم أنيق مع شاشة OLED منحنية بحجم 38 إنش، مع بعض المكونات الميكانيكية المميزة لسيارات Cadillac.

تنطلق سيارة Cadillac Escalade للعام 2021 بتصميم قوي وجريء ، وأيضاً تصميم أنيق مقارنة بالأجيال السابقة من سيارات Escalade، ويحيط هيكل السيارة بالمصابيح الأمامية، بينما تأتي المصابيح الخلفية للسيارة ممتدة من سقف السيارة إلى الأسفل.

تتميز سيارة Cadillac Escalade للعام 2021 بمجموعة من الشاشات على لوحة القيادة، حيث تم تثبيت ثلاثة من الشاشات في إطار أنيق مدمج في لوحة القيادة، والذي يحاكي تصميم نموذج سيارة Escala، كما تقدم إضاءة diode في الشاشة المنحنية مساحة عرض تصل إلى أكثر من 38 إنش، بدقة 4K، كما أن الشاشة المميزة بتقنية OLED ستقدم عرض بألوان حيوية ومشرقة مع لون أسود غامر.

وفي الجانب الأيسر من لوحة القيادة تأتي شاشة بحجم 7.2 إنش، بينما تتميز الشاشة في المنتصف بحجم 14.2 إنش، بضوابط رقمية، ايضاً تأتي شاشة على لوحة القيادة بحجم 16.9 إنش، حيث يدعم التنسيق الأفقي للشاشات عدم تشويش الرؤية لدى قائد السيارة، أيضاً لن يكون مصدر إلهاء للمستخدم أثناء القيادة.

يأتي أيضاً التصميم الداخلي لسيارة Cadillac Escalade للعام 2021 بشكل فاخر وأنيق، حيث إستخدم في تصميم الأجزاء الداخلية للسيارة مواد مميزة بأعلى مستوى من الجودة، كما أن المقصور الداخلية للسيارة أكثر إتساعاً بشكل واضح، أيضاً تأتي المساحة الخلفية للصف الثالث أكبر بنسبة 68%، بينما تتوفر مساحة للأقدام في الصفوف الخلفية بنسبة 10 إنش أكثر من الجيل السابق.

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كما تأتي التحسينات الأبرز في سيارة Cadillac Escalade للعام 2021 في هيكل أطول للسيارة، مع إطارات ممتدة، كما تضم نظام أفضل للتعليق الخلفي في السيارة، وفي التقنيات تأتي السيارة بنظام Super Cruise الذي يدعم الآن ميزة تغيير المسار التلقائي مع بعض التحسينات.

أيضاً يدعم نظام الملاحة في السيارة تقنية الواقع المعزز، مما يوفر لقائد السيارة تجربة أسهل للوصول إلى الوجهة المختارة، كما تضم سيارة 2021 Escalade نظام AKG للصوتيات التي تستخدم للمرة الأولى في السيارات، ويضم نظام الصوتيات 19 مكبر صوتي، مع 14 قناة لمضخم الصوتيات.

وتضم سيارة Cadillac Escalade للعام 2021 محرك سعة 6.2 لتر، يدعم قدرة 420 حصان، مع عزم دوران 460، ونظام تشغيل وإيقاف تلقائي، وإدارة ديناميكية للوقود، مع نظام جديد يدعم تنشيط الإسطوانات لتحسين كفاءة السيارة.

يذكر أن الشركة لم تعلن عن السعر الرسمي الذي تنطلق به Cadillac Escalade للعام 2021 للأسواق، إلا أن التوقعات تشير إلى سعر يبدأ من 80 ألف دولار.

المصدر

هذا الموضوع سيارة Cadillac Escalade للعام 2021 تنطلق بتصميم أنيق وشاشة بحجم 38 إنش ظهر على التقنية بلا حدود.