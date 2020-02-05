بلاك بيري يودع سوق الهواتف الذكية

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أعلنت شركة TCL Communication توقفها عن إنتاج وتصنيع هواتف بلاك بيري الذكية، وذلك بدء من أواخر أغسطس 2020.
وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن الشركة المسؤولة عن إنتاج وتصنيع هواتف بلاك بيري صرحت في بيان لها عن عزمها التوقف عن إنتاج هذه العلامة التجارية الشهيرة، مع التزامها بتقديم الدعم والمساعدة للهواتف التي يتم بيعها قبل الموعد الذي حددته لإيقاف التصنيع.
وقالت الشركة أنه لم يعد لها الحق في تطوير أي أجهزة جديدة تحمل علامة بلاك بيري الشهيرة، وأنه بتاريخ 31 أغسطس المقبل، ستتوقف نهائياً عن صنع هذه الهواتف.
وتوجهت بالشكر إلى كل عملاء الشركة الذين وقفوا إلى جانبها خلال مرحلة تطويرها، مؤكدة أنها ستظل تقدم المساعدة والدعم لمدة عامين لكل من سيشتري هواتف بلاك بيري قبل التاريخ المُعلن أعلاه.
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مقدم من: القيادي
وكانت شركة TCL Communications قد اشترت علامة بلاك بيري منذ عام 2016، والتي أصبحت تمتلك من وقتها حقوق تصنيع وبيع الهواتف الذكية التي تحمل علامتها.
إلا أن مبيعات الشركة شهداً هبوطاً حاداً خلال السنوات التالية، ليترتب عليه اتخاذها هذا القرار.
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مقدم من: ايرو نيوز
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الإمارات والقارة الأفريقية... تعاون وآفاق رحبة للاستثمار
مراسلة يورونيوز ريبيكا مكلوغلين-إيستام في دبي، اتجهت إلى المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال من أجل تعريفكم بالتعاون المتزايد بين الإمارات العربية المتحدة والقارة الأفريقية.
Euronews (Ar)
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الإمارات والقارة الأفريقية... تعاون وآفاق رحبة للاستثمار
برنامج بزنس لاين يأتيكم في هذه الحلقة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في دبي . إنها الدروة الخامسة من هذا الحدث الذي دام يومين، وعالج التحديات والفرص المتعلقة بالأعمال التجارية في أفريقيا، وذلك بمشاركة من الشركات التي تنظر إلى القارة السمراء كاستثمار رائد. تطور التكنولوجيا وتغير المشهد السياسي عززا الثقة في أفريقيا عمومًا، بوجود قادة إصلاحيين كرئيس وزراء إثيوبيا، أبيه أحمد ، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام هذا العام. فضلا عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية قبل عامين، والتي ستخلق واحدا من أكبر أسواق السلع والخدمات في العالم. في هذه الأجواء، تتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز علاقاتها مع أفريقيا. وهذا أمر يروق إلى العديد من القادة الأفارقة الذين يرون من خلال دبي مَدخلا لتنمية اقتصاداتهم. وحاليا تحيي الإمارات أحد أقدم طرق التجارة في العالم، بعد أن فرضت نفسها كبوابة رئيسية إلى أفريقيا، وكثاني أكبر مستثمر أجنبي في القارة بعد الصين. إيزاك كواكو فوكو، مؤسس ومدير مجموعة "بوثو" للأسواق الناشئة أخبرنا قائلا: "مبادرة الحزام والطريق تعطي دافعا كبيرا لحكومتي الإمارات والصين وللحكومات الأفريقية لربط هذه المناطق الثلاث ببعضها البعض". للمزيد: موانئ دبي العالمية تفتح آفاقًا اقتصادية جديدة أمام مصر دبي تسعى لتحفيز اقتصادها المتباطئ الإمارات تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا في 2018، بلغت الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير من الإمارات إلى أفريقيا حوالى 18 مليار يورو. الكثير منها عبرت موانئَ دبي العالمية الموجودة، في 7 دول أفريقية. إذ تمثل أفريقيا 10% من إيرادات عملاق الموانئ. كما يوجد لاعبون إماراتيون آخرون نشطون في القارة. وليم ستينهاوس ، مؤسس مجموعة التواصل الإماراتية الأفريقية قال ليورونيوز: "تملك مجموعة الغرير أعمالا ضخمة في أفريقية في مجال الطباعة كطباعة بطاقات الناخبين وجوازات السفر، كما تطبعُ العملات في دبي من أجل أفريقيا". هذه الشركات وغيرها مثل "أجيليتي" للخدمات اللوجستية تستفيد من الروابط التي تجمع دبي مع أفريقيا. وليم ستينهاوس، نائب رئيس "أجيليتي أفريكا" أوضح لنا أهمية تلك العلاقة: " عندما ننظر إلى الأسواق الكبرى التي تدخلها أجيليتي، نفهم أن الإمارات موجودة في كل هذه الوِجهات أو تملك روابط جيدة فيها". التحديات موجدة دائما عند التعامل مع الأسواق الناشئة، لأن الشركات تحتاج إلى الإرشاد حول أفضل الطرق لإدارة أعمالها. تينا بلازكيز لوبيز، محامية من شركة "براين كايف لايتون بايسنر" حدثتنا عن سبل النجاح في أفريقيا قائلة: "بمجرد تحقيق عملك التجاري بشكل صحيح، ستكون قادرًا على إحراز نجاح واضح في أفريقيا". تنجذب الشركات الأفريقية إلى دبي بسبب خبرتها في مجالات عدة كالبنية التحتية والبناء. وتوجد حوالى 21 ألف شركة أفريقية في إمارة دبي. وتشمُل الحوافز الإعفاءات الضريبية والحصول على التأشيرة والتمويل الإسلامي. تينا بلازكيز لوبيز، محامية من شركة "براين كايف لايتون بايسنر": "تحتاج نصف الشركات إلى مستندات تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونرى ذلك في مجال التكنولوجيا وغيرها من المجالات، وينطوي ذلك على نهج مبتكر". بينما تسعى الإمارات إلى تحفيز التجارة مع أفريقيا ككل، لا بد من النظر إلى الحديقة الخلفية أيضا. إيزاك كواكو فوكو، مؤسس ومدير مجموعة "بوثو" للأسواق الناشئة حدثنا عن توقعاته المستقبلية في المنطقة: "لنتخيل إنشاء سوق مشتركة بين دول البحر الأحمر، في أفريقيا وفي مجلس التعاون الخليجي، وبقيادة من الإمارات. حاليا، ينصب الاهتمام على قضايا جيوسياسية، وعندما يتم حل هذه المشكلات ستشهد منطقة البحر الأحمر فرصا كبيرة ونموا هاما". فكرة قد تعزز الاستفادة من إمكانات جديدة للتصدير من الإمارات إلى أفريقيا. للتعمق في العلاقات التجارية بين الإمارات وأفريقيا، التقينا المسؤول عن إنجاز هذا الحدث، وسألناه عن أهمية أفريقيا في مستقبل الإمارات. فأخبرنا حمد بوعميم ، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ، قائلا: "في السنوات الخمس الماضية، كانت التجارة مع دول العالم إما ثابتة أو في تراجع. لكنها نمت مع دول أفريقيا، بل تضاعفت تقريبا. نحن نتشارك مع مجموعات مثلِ كارفور، وبدلا من البيع لأفريقيا نستقر في أسواق كبيرة ككينيا وتنزانيا. ونتطلع معهم إلى إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، أي أكثر بعشرة أضعاف من سكان الإمارات. لذا نسعى إلى تكريس هذه الطريقة في العمل. نريد أن نكون على الأرض، وأن نقدم حلولا لمواجهة التحديات في أفريقيا؟ فالتمويل ليس سهلا. إذا حصلت الشركات على نصائح جيدة وامتلكت نموذج عمل صحيح، يمكنها عندئذ الوصول إلى دبي، والتعرف على شبكة من أصحاب رأس المال المغامر المهتم بأفريقيا، فهم لا يعرفون كيفية الوصول إلى أفريقيا! لابد من إنشاء شراكات مع الأفارقة، لنساعدهم كي يقومون بذلك بأنفسهم من خلال تمويلهم ومشاركتهم". بالنظر إلى الوضع العالمي الحالي، سألنا بوعميم عن مناخ الاستثمار، ليس فقط في أفريقيا بل في الإمارات أيضًا؟ فأجابنا قائلا: "أود الإشارة إلى وجود سقف للاستثمار في المنطقة بشكل عام، وكذلك في الإمارات. لذلك يبحث المستثمرون عن الفرص في أماكن أخرى. صحيح أن الشكوك والمخاطر تشوب أفريقيا، لكنها تتمتع بالفرص أيضا. منذ عام ألفين واثني عشر، حققنا رقما قياسيا بالمستثمرين الذين ذهبوا إلى الأماكن التي نصحناهم بالتوجه إليها. وقد كنا راضين للغاية من العوائد التي حققوها في هذه البلدان. وأريد أن يتم تطبيق هذا النموذج في الأسواق الناشئة الأخرى، سواءٌ في أمريكا اللاتينية أو أوقيانوسيا أو آسيا الوسطى". أكثر من 1500 مشارك تواجدوا في منتدى الأعمال العالمي حول أفريقيا، بينهم رؤساء دول وأصحاب شركات ورجال أعمال شباب. كيف يمكن لقارة تضم أكثر من مليار شخص أن تغير حجم التجارة العالمية؟ هذا هو السؤال المركزي الذي تم تناوله خلال تبادل الخبرات في المنتدى. كينيث أوبياجولو، المدير الإداري لشركة "فارمكرودي" قال لنا: "المراقب الذي كنت على اتصال به كان مذهلاً. لقد فهم نهجنا في نيجيريا واستعدادنا للتوسع في الإمارات". إمارة دبي تؤكد على هذا النوع من التعاون لأنه يفيد اقتصادها واقتصاد أفريقيا، ويفتح فصلًا جديدًا بين الطرفين. كما أن الأفارقة يركزون على الابتكار كوسيلة لحل مختلف القضايا، من مكافحة الجريمة إلى تعليم الأطفال ومن الأمن الغذائي إلى النقل العام، والاستجابة للطوارئ. بحلول 2020 ستبقى القطاعات التقليدية، مثلُ التعدين والزراعة هي المحرك الرئيسي للنمو، لأن أفريقيا تتطلع أيضًا إلى ترسيخ نفسها كقاعدة للتصنيع. لكن الحصول على الكهرباء يمثل تحديًا كبيرًا، في ظل مشهد سياسي جديد. غولام باليم، كبير الاقتصاديين من بنك ستاندرد في جنوب أفريقيا: "لدى النظر إلى أنغولا وجنوب أفريقيا والاستقرار في كينيا، نرى قادة جددا ورجالا يمكنهم رسم مسارات أكثر إيجابية للقارة". هذا الطريق يمكن أن يكون معركة شاقة بالنسبة إلى رئيس وزراء إثيوبيا أبيه أحمد. فعلى الرغم من أن بلده كان أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا في 2018 إلا أنه يعاني من التوترات العرقية . ميلس مينالي تاشو، كبير المستشارين الاقتصاديين، البنك الوطني لإثيوبيا: "يصر على المضي إلى الأمام، وذلك على الرغم من التحديات الموجودة في أجزاء مختلفة من البلاد. المجتمع ككل يتقدم، لكن هذا لا يعني أن الطريق سهل". الصورة ليست متجانسة في الوقت الذي تدخل فيه أفريقيا عقدا جديدا يمكن أن تصبح فيه أكثر ازدهارًا من أي وقت مضى!
Euronews (Ar)
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منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو في 2020
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خفضت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الخميس توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2020 غير أنها تتوقع انتعاشا فعليا في 2021 نتيجة استمرار مخاطر الخلافات التجارية التي تنعكس سلبا على المبادلات والاستثمار. وكما في العام الحالي، تترقب المنظمة في توقعاتها الأخيرة للآفاق الاقتصادية أن يبقى النمو العالمي دون عتبة 3 بالمئة في 2020، أي بتراجع 0,1 نقطة عن توقعاتها الأخيرة في أيلول/سبتمبر، قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا إلى 3 بالمئة في 2021. ولفتت المنظمة إلى أن "نسب النمو هذه هي الأدنى منذ الأزمة المالية" موضحة أن الاقتصاد العالمي سيبقى تحت تأثير "الغموض الكبير في الأفق السياسي"، إضافة إلى الاستثمارات والمبادلات الضعيفة". وأشادت المنظمة بعمل المصارف المركزية دعما للاقتصاد، لكنها حذرت من "اختلال التوازن" بين السياسات النقدية والمالية، داعية المزيد من الدول إلى اعتماد سياسات مالية "تحفيزية" لإنعاش الاستثمار على المدى البعيد. جونسون وكوربن يلتقيان في تقديم وعود لخفض الرسوم الجمركية لكن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حذرت من أن استمرار "تدهور الآفاق المستقبلية" يعكس "تغييرات بنيوية لم تؤخذ في الحسبان (من قبل الدول) أكثر مما يعكس صدمة عالمية محتملة" وذكرت بهذا الصدد الانتقال الرقمي والتغير المناخي وقيام نظام جيوسياسي وتجاري عالمي جديد منذ نهاية التسعينات، مبدية "قلقها الشديد" حيال ذلك. وشددت على أن "اعتبار هذه التغييرات عوامل مؤقتة يمكن معالجتها من خلال السياسة النقدية أو الضريبية سيشكل خطأ سياسيا: إنها بنيوية". ويتوقع التقرير اشتداد التباطؤ في الولايات المتحدة مع تسجيل نمو بنسبة 2,3 بالمئة هذه السنة (بتراجع 0,1 نقطة عن توقعات أيلول/سبتمبر) ثم بنسبة 2 بالمئة في 2020 و2021. أما الصين، فمن المتوقع أن يكون إداؤها هذه السنة أفضل بقليل من التوقعات الأساسية، ليصل نمو اقتصادها إلى 6,2 بالمئة هذه السنة (+0,1 نقطة)، على أن يتراجع إلى ما دون 6 بالمئة العام المقبل (5,7 بالمئة) وفي 2021 (5,5 بالمئة). ارتفاع عدد حالات الانتحار في تركيا خلال أيام قليلة يثير صدمة في البلاد وفي آسيا أيضا، من المتوقع أن يتسارع نمو الهند إلى 6,2 بالمئة العام المقبل (-0,1 عن توقعات أيلول/سبتمبر)، ثم 6,4 بالمئة عام 2021. في أوروبا لا تزال فرنسا تقاوم الأزمة مع توقع نمو بنسبة 1,2 بالمئة لاقتصادها عام 2020 (بدون تغيير عن التوقعات السابقة) وعام 2021، بعد تسجيل 1,3 بالمئة هذه السنة اما أداء ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، فسيكون أفضل بقليل من التوقعات السابقة ليصل إلى 0,6 بالمئة (+0,1 نقطة عن توقعات أيلول/سبتمبر)، قبل أن يتباطأ إلى 0,4 بالمئة عام 2020 (-0,2 نقطة)، ثم يسجل انتعاشا بنسبة 0,9 بالمئة في 2021. وبين الدول الناشئة، يتوقع أن يكون الوضع أصعب في الأرجنتين مع تسجيل انكماش بنسبة 3 بالمئة في إجمالي ناتجها الداخلي (-0,3 نقطة عن التوقعات الأخيرة)، قبل أن يتحسن بشكل طفيف عام 2020 ليقتصر التراجع عن 1,7 بالمئة (+0,1 نقطة)، ثم عام 2021 مع انكماش بنسبة 0,7 بالمئة. جامعة فرنسية تتصدر القائمة العالمية لأفضل ماجستير في إدارة الأعمال
Euronews (Ar)
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كيف تزاحم الشركات الناشئة الحكومات في الفضاء؟
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.