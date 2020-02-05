شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبى الأول عالمياً فى عدد المسافرين للعام السادس على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال مطار دبى فى صدارة مطارات العالم، بعد أن أصدرت مطارات دبى تقرير، اليوم الأربعاء، أعلنت فيه احتفظ مطار دبى الدولى بمركزه الأول على مستوى العالم، من حيث عدد المسافرين الدوليين للعام السادس على التوالى، واستقبل مطار دبى الدولى 86.4 مليون مسافر فى نهاية العام الماضى 2019 ليبتعد عن أقرب منافسيه مطار لندن هيثرو بأكثر من 6 ملايين مسافر.

وذكر التقرير أن العام الماضى كان عاماً استثنائياً بالنسبة لمطار دبى الدولى من حيث خدمة العملاء مع فترات انتظار أقصر ورقم قياسى لأداء الأمتعة وعروض بيع التجزئة للأغذية والمشروبات.

وأعرب بول غريفيث، الرئيس التنفيذى لمطارات دبى عن ارتياحه لأداء مطار دبى الدولى فى عام 2019 بقوله: "بينما كانت أعداد المسافرين فى عام 2019 أقل من العام السابق، فإن تأثير الإغلاق لمدة 45 يوماً على المدرج، وإفلاس شركة جيت إيرويز، وكذلك حظر طائرة بوينغ 737 ماكس تمثل نحو 3.2 مليون مسافر على مدى العام، وهذا هو المؤشر الرئيس للنمو فى مطار دبي".

وفى مجمل العام الماضى، تراجع إجمالى عدد المسافرين عبر المطار لـ 86.39 مليون مسافر، بنسبة 3.1%، وتأثرت الأعداد بسلسلة تحديات على مدار العام، بما فى ذلك إغلاق المدرج الجنوبى للمطار لمدة 45 يوماً بغرض تجديده ونظراً لظروف السوق العالمى، وكذلك الحظر العالمى لطائرة بوينغ 737 ماكس.

Advertisements

وخلال الربع الأخير من عام 2019، استقبل مطار دبى الدولى 21.9 مليون مسافر بارتفاع بنسبة 1.3٪، مما رفع متوسط عدد المسافرين الشهرى فى المجمل إلى 7.2 مليون مسافر لهذا العام.

واستطاع المطار أيضاً تخطى حاجز 8 ملايين مسافر مرتين على مدى العام الماضى فى يوليو وأغسطس.

ومن حيث إجمالى عدد المسافرين حافظت الهند على مكانتها فى مقدمة الأسواق من حيث التعامل مع مطار دبى، بإجمالى 11.9 المليون مسافر فى 2019، تلتها السعودية فى المركز الثانى بإجمالى 6.3 مليون مسافر.

وحققت المملكة المتحدة المركز الثالث بنحو 6.2 مليون مسافر، أما الدول الأخرى التى تأتى فى قائمة أكبر الوجهات فتشمل الصين بنحو 3.6 مليون مسافر والولايات المتحدة بنحو 3.2 مليون مسافر، أما على صعيد المدن، فجاءت لندن بالمقدمة بنحو 3.6 مليون مسافر، ومومباى بـ2.3 مليون مسافر، والرياض مع 2.2 مليون مسافر.