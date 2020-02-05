ليبيا.. مليشيات حفتر تقصف جامعة طرابلس‎

وليد عبد الله/ الخليج 365اعلنت قوات الحكومة الليبية أن ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر استهدفت، الأربعاء، جامعة العاصمة طرابلس بقذيفة عشوائية.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وقال البيان: "في خرق جديد وخطير لوقف إطلاق النار، سقطت قبل قليل بالقرب من كليتي الزراعة والصيدلة بجامعة طرابلس قذيفة عشوائية أطلقتها ميليشيات حفتر".ولم يشر البيان إلى أضرار مادية أو بشرية جراء القصف، إلا أنه أضاف أن "القذيفة لم تنفجر وإلا كانت ستحدث كارثة".

ولفت إلى أن "فريق تفكيك المتفجرات توجهت للمكان لنقل القذيفة و تفكيكها".



والجمعة، وصف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، خلال كلمة بمجلس الأمن الدولي، اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بأنه "حبر على ورق "، لافتا إلى تسجيل أكثر من 110 خروقات للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا على طرابلس، وتحت ضغوط دولية وافقت على وقف إطلاق النار، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية، لكنها خرقته عدة مرات وفي أكثر من محور.

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