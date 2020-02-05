إسرائيل تقرر تقليص مساحة الصيد في غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قالت لجان الصيادين، في مؤسسة لجان العمل الزراعي، في قطاع غزة (غير حكومية)، إن السلطات الإسرائيلية قررت بدءا من عصر الأربعاء، تقليص مساحة صيد الأسماك في بحر قطاع غزة.

وأضاف زكريا بكر، مدير لجان الصيادين، في تصريح خاص لوكالة الخليج 365 "تم إبلاغنا من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية، وجهاز الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي)، بأن إسرائيل قررت تقليص مساحة الصيد، بدءا من الساعة الرابعة عصر الأربعاء".

وبحسب القرار الإسرائيلي، فإنه سيتم تقليص مساحة الصيد من ميناء مدينة غزة، وحتّى شواطئ جنوبي القطاع (مدينة رفح) من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال، وفق بكر.

وسيبقى الجانب الإسرائيلي على المساحة المسموح بها من ميناء غزة، وحتّى شمالي القطاع، والمقدّرة بـ6 أميال بحرية، بحسب بكر.

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ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة الإسرائيلية، حول تقليص مساحة الصيد أو أسباب ذلك.

وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة، حيث ترهن ذلك بالتوتر الأمني في قطاع غزة.

ومنذ 13 عاما، تفرض إسرائيل حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.

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