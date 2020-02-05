طرابلس: شائعات وجود مرتزقة لدينا هدفها التشويش على فضائح حفتر

وليد عبد الله/ الخليج 365 مصطفى المجعي، الناطق باسم عملية "بركان الغضب" في تصريح للأناضول، ردًا على تقرير نشرته "أسوشيتد برس"، زعمت فيه أن "تركيا أرسلت مقاتلين من سوريا إلى ليبيا"‎:

- الشائعات تهدف لطمس فضائح استعانة حفتر بمرتزقة من شركة "فاغنر" والمصريين والإماراتيين والجنجويد ومعارضة تشاد

- الشائعات تهدف أيضا إلى الحصول على معلومات عن حجم ونوع التعاون التركي الليبي

- ندافع عن دولتنا ضد غزو خارجي من مرتزقة العالم ومن حقنا الاستعانة بمن يمكنه مساعدتنا في الدفاع عن وطننا

اعتبرت الحكومة الليبية، أن الترويج لشائعات وجود مقاتلين سوريين بصفوف قواتها في طرابلس، يهدف إلى طمس فضائح اللواء المتقاعد خليفة حفتر، واستعانته بمرتزقة أجانب.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به مصطفى المجعي، الناطق باسم عملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة، الأربعاء، تعليقا على تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، زعمت فيه أن تركيا أرسلت مقاتلين من سوريا إلى ليبيا.‎

وقال المجعي إن "الترويج لشائعات وجود مرتزقة سوريين في صفوف قواتنا المدافعة عن العاصمة، الهدف منه التشويش على فضائح استعانة معسكر الانقلابيين (حفتر) بآلاف المرتزقة من شركة فاغنر الروسية، والمصريين والإماراتيين، والجنجويد والمعارضة التشادية، والتي أثبتها فريق خبراء مجلس الأمن".

و"الجنجويد"؛ قوات استعانت بها الحكومة السودانية لقتال المتمردين في دارفور (غرب)، ثم تحولت إلى قوات شبه نظامية تحت اسم حرس الحدود، ولاحقا إلى قوات الدعم السريع.

وأضاف المجعي أن "حفتر هو من جلب بالمرتزقة السوريين، والذين أتت بهم أجنحة الشام (شركة طيران سورية خاصة) إلى بنغازي (شرق)، وهو أيضا من انتهك حظر الأسلحة الذي أسهمت فيه السعودية والأردن وفرنسا".

وتابع: "الناطق باسم ميليشيات حفتر (أحمد المسماري) زعم، قبل يومين في مؤتمر صحفي، بوجود مرتزقة سوريين - من إدلب تحديدا - وصلوا طرابلس للمشاركة في الدفاع عنها".

وأردف: "وتورط في ذكر أسماء بعض قياداتهم، وجاءه الرد الصاعق من إدلب نفسها، حين خرج الذين ذكرهم صوتا وصورة من هناك، وردوا على ترهاته، وجعلوه مسخرة لمن يتابعه".

ووفق المجعي، فإن "التدليس بلغ حد تسجيل سوريين في معسكرهم (حفتر) على أنهم أسرى قبض عليهم في محيط طرابلس".

وأشار أن الشائعات تهدف أيضا إلى "الحصول على معلومات عن حجم ونوع التعاون التركي الليبي، وذلك منذ التوقيع على مذكرة التفاهم الأمني والعسكري بين الطرفين نهاية العام الماضي".

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ومضى يقول: "ليس لدينا ما نخفيه إلا ما يستوجبه الظرف الأمني الدقيق، والتعاون الأمني والعسكري قائم بين ليبيا وتركيا، وقد شرع فريق الخبراء الأتراك في أعمالهم المتفق عليها"، دون تفاصيل أكثر.

وأردف: "ندافع عن دولتنا ضد غزو خارجي من مرتزقة العالم، ومن حقنا الاستعانة بمن يمكنه مساعدتنا في الدفاع عن وطننا".

بدوره، نفى المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب عبد المالك المدني، وجود مقاتلين سوريين أو مرتزقة متطرفين في صفوف القوات الحكومية.

وانتقد المدني، في تصريح للأناضول، نشر بعض الصحف الدولية أخباراً من قبيل وجود "مقاتلين متطرفين من سوريا" في صفوف قوات حكومة الوفاق، مؤكداً نفيهم القاطع لهذه المزاعم، في إشارة إلى تقرير "أسوشيتد برس".

وشدد على أنّ القوات التي تدافع عن طرابلس ضد قوات حفتر هم فقط من أبناء الشعب الليبي، وسكان العاصمة.

وأشار المدني إلى مضي 10 أشهر على إطلاق حفتر هجومه على طرابلس، مضيفا: "لا يقاتل في صفوفنا سوى الشباب والمهندسون والأطباء الليبيون ممن لبوا نداء الحكومة، والمنزعجون من الاعتداءات على الجيش الليبي والعاصمة".

وأكد على دفاعهم عن أنفسهم ضد "اعتداءات حفتر بارون الحرب والمدعوم إماراتياً ومصرياً وسعودياً وفرنسياً وروسياً".

ولفت إلى أن حفتر هو من جلب آلاف المرتزقة من شركة "فاغنر" الروسية، ومصريين وإماراتيين ومن "الجنجويد" والمعارضة التشادية.

وتابع أنّ حكومة الوفاق وقعت اتفاقية تعاون عسكري وأمني مع تركيا، بشكل علني أمام مرأى ومسمع من العالم، مشيرا إلى أنّ هذه الاتفاقية تعني أيضاً تقديم الدعم العسكري والأمني للقوات الحكومية.

وأضاف أن الخبراء العسكريين القادمين من تركيا إلى ليبيا لم ينضموا بعد إلى الاشتباكات المتواصلة في جبهات القتال بطرابلس.وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا على طرابلس، وتحت ضغوط دولية وافقت على وقف إطلاق النار، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية، لكنها خرقته عدة مرات وفي أكثر من محور. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.