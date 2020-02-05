تركيا وقطر تبحثان تعزيز التعاون العسكري

الدوحة / الخليج 365

بحث رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم٬ الأربعاء، مع قائد القوات البحرية التركية عدنان أوزبال، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

جاء في اجتماع لمسؤولي البلدين في العاصمة الدوحة، استعرضا خلاله "العلاقات العسكرية بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها"، حسب بيان وزارة الدفاع القطرية.

وحضر الاجتماع عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية٬ وسفير تركيا بالدوحة، فكرت أوزر.

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وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ، بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.