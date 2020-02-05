انت الان تتابع بدر الخرافي: زين السعودية ترفع أرباحها الصافية 46% وتسجل 485 مليون ريال سعودي عن العام 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي

أعلنت شركة زين السعودية (زين السعودية) عن تحقيقها نسب نمو قياسية لنتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2019، بتسجليها أرباح صافية - هى الأعلى في تاريخها منذ التأسيس - بقيمة 485 مليون ريال سعودي بنسبة نمو بلغت 46% مقارنة بـ 332 مليون ريال سعودي عن العام 2018.

وكشفت الشركة في بيان صحافي أن إيراداتها عن هذه الفترة سجلت نسبة نمو بلغت 11% لتصل إلى نحو 8.4 مليار ريال سعودي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات إلى مستويات نمو قياسية، بتسجيلها 3.82 مليار ريال سعودي بزيادة بلغت 27% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 46%، بينما بلغت قاعدة عملاء الشركة 7.6 مليون عميل.

وبينت المجموعة أن النتائج المالية لـ زين السعودية جاءت بنسب نمو إيجابية لمؤشرات الأداء الرئيسة بفضل نجاح الخطط التحولية لعملياتها التشغيلية والتجارية، بالإضافة إلى التركيز والاستمرار في اكتساب وبناء قاعدة العملاء، والإدارة الفاعلة للتكاليف التشغيلية، ومشروعات التطوير والتوسعة التي تجريها على الشبكة، لتستمر في تحقيق نتائج إيجابية في صافي الأرباح للربع السادس على التوالي.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي في تعليقه على هذه النتائج المالية القياسية " استمرار العمليات التشغيلية لشركة زين السعودية في تحسين نتائجها المالية، ومواصلتها لنسب النمو على جميع مؤشراتها المالية الرئيسية جاء بفضل التنفيذ الجاد لاستراتيجيتها في قطاع الخدمات الرقمية، حيث تسعى الشركة إلى الاستفادة من النمو الكبير في قطاع خدمات البيانات في المملكة ".

وأوضح الخرافي قائلا " كان العام 2019 علامة فارقة في العمليات التشغيلية للشركة، حيث قامت بإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس، لتكون أكبر شبكة اتصالات تعمل بهذه التقنية في المنطقة، والتي تبعتها بخطوة إطلاق خدمات التجوال بتكنولوجيا الجيل الخامس مع دولة الكويت، لتكون الاتفاقية الأولى من نوعها في أسواق الشرق الأوسط".

وكشف الخرافي قائلا " إطلاق خدمات الجيل الخامس، والتحديث والتطوير المستمر للبنية التحتية للشركة، سيضعها في مراكز تنافسية أفضل في قطاع الاتصالات في المملكة، لطرح سلسلة من الخدمات والمنتجات الجديدة للأفراد وقطاع المشاريع والأعمال، كما أن ذلك سيعزز بدوره من قدراتها في عمليات التحول الرقمي، ودعم مبادراتها في خدمات إنترنت الأشياء، والمدن الذكية".

وتابع قائلا "سيشهد العام 2020 مزيدا من التوسع في شبكة الألياف الضوئية (FTTH) وشبكة الجيل الخامس (5G) لتشمل مدن جديدة في جميع أنحاء المملكة، مما يدعم تركيز الشركة على نشر خدمات B2B ذات قيمة عالية تستهدف العملاء من المؤسسات الحكومية والخاصة، كما تسعى الشركة إلى تعزيز جهودها في مجالات إنترنت الأشياء، والرعاية الصحية، و التكنولوجيا المالية".

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ومضى الخرافي في قوله " تفخر الشركة بموقعها كمساهم رئيسي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، كما تفخر الشركة بالتعاون المثمر بينها وبين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وهو التعاون الذي يدفع بجهود الشركة للمساهمة بشكل أفضل في الرؤية الاقتصادية للمملكة (2030) ".

ونجحت زين السعودية خلال العام 2019 في تحقيق أداء تشغيلي مميز، وتوسيع قاعدة مشتركيها وتعزيز حضورها وزيادة قدراتها التنافسية، كما حققت عدداً من الإنجازات كان أبرزها إطلاق أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) في الشرق الأوسط وأوربا، إضافة إلى الشراكة مع "AliBaba Cloud" ثالث أكبر الشركات العالمية في مجال الحوسبة السحابية لإطلاق "سحابة زين" المخصصة لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظومة ريادة الأعمال.

كما بدأت الشركة في الدخول في مجال الخدمات المالية الرقمية FinTech عبر "تمام" التي يتم تقديمها من ضمن البيئة التجريبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بالإضافة إلى توسعها في تغطية النطاق العريض للمنازل "زين فايبر"".

وتواصل شركة زين السعودية الاستثمار في مواكبة مسيرة نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي بالتعاون مع الهيئات الحكومية، بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة، ومبادراتها الوطنية المنبثقة منها؛ لا سيما بعد اختيار الرياض كأول عاصمة عربية رقمية لعام 2020 خلال اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات مؤخراً، علما أن قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة في شهر نوفمبر المقبل ستشكل فرصة للتأكيد على موقع المملكة كلاعب دولي أساسي في تعزيز الرقمنة والابتكارات، مدعومة بتوجيهات قيادة المملكة الرشيدة في ترسيخ موقع المملكة على خارطة التحول الرقمي العالمية.

الجدير بالذكر أن شركة زين السعودية تسعى إلى مواكبة المشاريع السعودية العملاقة، والمبادرات الحكومية، التي تترجم بشكل واضح رؤية المملكة الطموحة بأن تكون رائدة المشاريع الرقمية والأكثر ابتكاراً، بما يفتح آفاق جديدة للاستثمار، والمساعدة في إثراء بيئة الأعمال، وخلال السنة المالية 2019، كثفت الشركة من جهودها في هذا التوجه الاستراتيجي، حيث بلغت النفقات الرأسمالية 1.9 مليار ريال سعودي .

وتلتزم مجموعة زين بالعمل مع إدارة زين السعودية، ودعمها في تكثيف جهودها لمساعدتها في عملية التحول الرقمي، وتقديم تجارب أفضل للعملاء، مع توجيه هذه الجهود نحو دعم الابتكار والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، لمواصلة عمليات التحسن التي تشهدها عمليات زين السعودية على كافة المجالات.