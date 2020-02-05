UAZ الروسية تطرح نسخة خاصة جديدة من طراز Combi Expedition

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

طرحت UAZ الروسية نسخة خاصة جديدة من طراز Combi Expedition مخصص لاقتحام الطرق الوعرة.



واشتهرت ماركة UAZ الروسية بتصنيعها للسيارات المخصصة لاقتحام الطرق غير الممهدة، حيث سبق لها طرح موديلات بارزة مثل طراز 469.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية لطراز Combi Expedition الروسي، الذي يندرج ضمن فئة سيارات الـVAN المجهزة لأكثر من 6 ركاب.

Advertisements

وتحدث الموقع الأمريكي عن مواصفات طراز Combi Expedition الروسي الجديد، حيث ذكر أنه يتمتع بهيكل سميك مدعم بالفولاذ، يحمي المحرك من برودة الطقس في حال التجول بها في المناطق الثلجية، ويزيد من عمر السيارة.

ويعمل الطراز Combi Expedition بمحرك ذي أربع أسطوانات بسعة 2.7 لتر، ينتج قوة 111 حصانا، مع عزم دوران 198 نيوتن متر.

ويتوفر منه خيار وحيد فيما يتعلق بناقل السرعة، حيث يعمل بناقل سرعة يدوي مزود بـ5 سرعات، مدعوم بنظام دفع رباعي.

ويطرح الطراز Combi Expedition بالأسواق الأوروبية بتكلفة تبدأ من سعر 15,432 ألف دولار.