«جنح أبوظبي» تؤجل البت في طلبات دفاع المتهمين بسب وسيم يوسف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

واصلت محكمة جنح أبوظبي اليوم الأربعاء، نظر 16 قضية سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحق وسيم يوسف، أقامها ضد مواطنين ومقيمين.

وتوزعت القضايا - التي كانت قد اجلتها المحكمة الجلسة السابقة للرد على دفاع المتهمين على ثلاث دوائر قضائية.

، وتمسك المحامي إبراهيم التميمي - المفوض بالحديث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين- خلال الجلسة بنفس الطلبات، مع التأكيد على ضرورة حضور الشاكي لمناقشته في مقاطع الفيديو التي تم إرفاقها بملفات القضية في الجلسة السابقة، والتي توضح أنها السبب الرئيس لرد المتهمين على الشاكي في إطار حرية الرأي.

وقررت المحكمة تأجيل 6 قضايا إلى جلسة يوم الخميس الموافق 20 فبراير/ شباط الجاري، و5 قضايا إلى جلسة يوم 18 فبراير/ شباط الجاري، و5 قضايا إلى جلسة 23 فبراير/ شباط الجاري.

يشار إلى أن وسيم يوسف كان قد تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن «صحيح البخاري»، وقال يوسف في تغريدة سابقة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، بأنه تقدم بـ 163 بلاغاً على حسابات في تويتر.