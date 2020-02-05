واحات العين.. سحر الطبيعة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط أجواء مشمسة دافئة، ورمال صحراء ناعمة، وهدوء يبعث على الطمأنينة، يتهادى قطيع من الغزلان، إلى جانب بحيرة تسبح على صفحتها عدة طيور من البجع، في إحدى واحات العين، التي تزخر بفعاليات متعددة للسياحة الصحراوية، إذ يستمتع أحدهم بركوب الخيل، ويستعد آخرون لممارسة رياضة التزلج على الكثبان الرملية.

(أ.ف.ب)

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