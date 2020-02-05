دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن مواصفات وسعر سماعة Galaxy Buds Plus المرتقبة ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أحدث التسريبات المصورة التي تستعرض مواصفات سماعة سامسونج اللاسلكية القادمة Galaxy Buds Plus، والتي تؤكد على عمر أطول للبطارية، مع تحسينات جديدة.

يعقد في 11 من فبراير مؤتمر سامسونج للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S20 وهاتف Galaxy Z Flip، أيضاً تخطط العملاق الكوري للكشف الرسمي عن سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية.

ولقد نشرت قائمة مواصفات سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية عبر Evan Blass على تويتر، حيث تأتي السماعة اللاسلكية بتحسنيات في عمر البطارية مع سعر أعلى من الإصدار السابق بفارق 20 دولار فقط، حيث ينطلق الإصدار الجديد بسعر 149 دولار.

كما تأتي حافظة الشحن الخاصة بسماعة Galaxy Buds Plus بنفس الأبعاد الخاصة بالإصدار السابق، بينما تشير التوقعات إلى أن السماعات ستأتي بوزن أكبر من الإصدار السابق بنسبة 10%، أو 6.3 جرام لكل جهة من السماعة، كما تتميز السماعة بالقدرة على الإستمرار لفترات أطول من التشغيل بفضل إحتفاظ الخلايا الداخلية بقدرة أعلى من الطاقة.

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أيضاً تضم سماعة Galaxy Buds Plus اثنان من الميكروفونات الخارجية، ومن المتوقع أن تدعم هذه الميكروفونات صوتيات واضحة بدون تشويش في المكالمات، كما تؤكد قائمة المواصفات على أن السماعة لن تضم ميزة إلغاء الضوضاء.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية ستنطلق بتحسينات في جودة الصوتيات عند تشغيل الموسيقى.

يذكر أن تطبيق Galaxy Buds Plus انطلق بالفعل على متجر تطبيقات iOS، كما تقدم سامسونج السماعة اللاسلكية مع طلبات الحجز المسبق لهواتف Galaxy S20.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن مواصفات وسعر سماعة Galaxy Buds Plus المرتقبة ظهر على التقنية بلا حدود.