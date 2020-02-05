منظمات تركية ترسل موادا إغاثية لأهالي إدلب السورية

هطاي/ إدلب

أرسلت 3 منظمات تركية، الأربعاء، موادا إغاثية لأهالي مخيمات النازحين في منطقة إدلب، شمالي سوريا.

ووصلت شاحنات المساعدات التي أرسلها كلا من "وقف أبناء الشهداء الدولي"، ومنظمتي "أضنة دوست إيللر"، و"إسكيشهير غون إيشيغي"، إلى قضاء "يايلا داغي" في ولاية هطاي التركية (جنوب)، على أن تتجه إلى إدلب في وقت لاحق.

وتضم شاحنات "وقف أبناء الشهداء الدولي" نحو ألفي قطعة ألبسة، وألف قطعة أقمشة، و5 آلاف حذاء، و185 مدفأة، وألفي حصيرة، و100 ألف رغيف خبز.

في حين ترسل ومنظمة "أضنة دوست إيللر"، 7 آلاف حذاء، وألف معطف، و115 طن حطب، و140 ألف رغيف خبز، بينما ضمت شاحنات منظمة "إسكيشهير غون إيشيغي" 25 طن طحين، و50 طن مواد غذائية، و40 طن حطب، و500 بطانية، و300 سرير، و50 مدفأة.

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وتواصل قوات النظام السوري وداعميه شن هجماتها على إدلب؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، ونزوح نحو مليونين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

يأتي ذلك رغم إعلان تركيا وروسيا وإيران في مايو/ أيار 2017، توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

كما تم إبرام تفاهمات لاحقة لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، كان آخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي.

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