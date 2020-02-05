غزة.. نساء ينددن بـ"صفقة القرن"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

نددت العشرات من النساء الفلسطينيات في قطاع غزة، الأربعاء، بصفقة القرن المزعومة.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الحركة النسائية في جهاز العمل الجماهيري، التابع لـ"حماس"، بمدينة غزة.

ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات كُتب على بعضها "صفقة القرن..لن تمر"، و"أنا فلسطيني حر وحقوقي تاريخية".

وقالت رجاء الحلبي، مسؤولة العمل النسائي في الحركة، في حوار مع وكالة الخليج 365 "نخرج ضد صفقة القرن، المرأة الفلسطينية تأبى إلا وأن تقول كلمتها أن الصفقة لن تمر".

وأضافت "إن هم أخرجوا قرارهم بتمرير الصفقة لتصفية القضية، تخرج كل فئات الشعب الفلسطيني من رجال ونساء وشبان وأطفال ليرفضوها".

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وجددت تأكيد حركتها على التمسّك بحقوق الشعب وأبرزها "حق العودة وتقرير المصير"، مضيفة "لا يمكن لأحد أن يقرر المصير غير الفلسطينيين".

وبيّنت أن الشعب الفلسطيني لن "يتنازل عن حقوقه، كما أنه سيرفض المساومة أو التصفية (...) فهو الذي ضحّى وقدم دمه في سبيل الأرض".

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ إعلان ترامب عن "صفقة القرن" المزعومة، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، مسيرات وفعاليات احتجاجية رافضة للصفقة، تخللها مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وتتضمن خطة ترامب، التي لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

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