استدعاء 1260 مركبة “كامري”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 1260 مركبة من نوع تويوتا “Camry / Camry Hybrid” سنة 2019.
وقالت الوزارة: الاستدعاء بسبب خلل في آلية قفل حزام الأمان للمقعد الخلفي؛ قد يؤدي إلى عدم تأمين الراكب بالشكل الصحيح؛ ما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.
وطالبت الوزارة بالتحقق من رقم شمول هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لفحص وتغيير أحزمة الأمان مجاناً.
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