إسقاط طائرة مسيّرة حوثية في صعدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت مصادر عسكرية، أنه القوات العسكرية في محافظة صعدة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية.
وأشارت المصادر، إلى أن الطائرة الحوثية كانت تقوم بمهمات استطلاع لرصد مواقع القوات الحكومية، موضحًا أنه تم رصدها منذ بدء تحليقها.
يشار إلى أن القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، كانت قد أسقطت ثاني طائرة مسيّرة فيها خلال أسبوع.
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