«حساب المواطن» يكشف عدم صدور مبالغ الدعم لشهر فبراير

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء عدم صدور مبالغ الدعم المستحقة لشهر فبراير والتى من المقرر صرفها في موعدها يوم 10 فبراير الجاري .
وقال برنامج حساب المواطن أنه يمكن معرفة قيمة الإستحقاق لمن انطبقت عليهم شروط الأهلية وذلك عبر الرابط التالي : هنـــــــــــا
الجدير بالذكر أن شروط الأهلية تشمل أن يكون المتقدم من المواطنين ويُستثنى من ذلك زوج المواطنة والزوجة الأجنبية وابن وابنة المواطنة ، وحاملو بطاقات التنقل وألا يقيم المستفيد خارج المملكة أكثر من 90 يوم في آخر عام قبل التقدم للحصول على الدعم .
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