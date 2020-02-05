مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية فتح مجلس الضمان الصحي التعاوني باب التقديم على 6 وظائف شاغرة لذوي الخبرة ، وذلك للعمل بمدينة الرياض . الوظائف المطلوبة : 1- ” محلل ميزانية ” ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط : هنــــا 2- كبير مسؤولي المشروع ودارة الجودة ، ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط : هنــــا Advertisements 3- مدير إدارة الخدمات التقنية ، ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط هنــــا 4- المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة ، ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط :هنــــا 5- المدير التنفيذي للتمكين والإشراف ، ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط : هنــــا 6- كبير محللي التخطيط الإسترراتيجي ، ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط :هنــــا وحول موعد التقديم ، أكد مجلس الضمان الصحي أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء 5/ 2/ 2020 ، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب .

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