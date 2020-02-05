شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تقص شعرها في صالون حلاقة رجالي.. وشرطة الرياض تتخذ هذا الإجراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض، عدداً من العاملين في أحد محلات الحلاقة، عقب قيامهم بالحلاقة لفتاة، بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لـ”عكاظ” ، نجح رجال الأمن في تحديد الموقع، وإيقاف العاملين للتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم لجهات الاختصاص.

وكان شاب قد نشر مقطع فيديو – قال فيه- إنه فوجئ بفتاة تجلس إلى جواره في أحد صوالين الحلاقة، دون أن يحدد المنطقة، أو اسم المحل، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في وسائل التواصل، كون تلك المحلات خصصت للحلاقة الرجالية، وطالبوا بإيقاف مثل هذه التصرفات التي تخالف الذوق العام.