مطار دبي يسجل تراجعا في حركة المرور عام 2019 للمرة الأولى منذ عقدين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مطار دبي

أعلنت سلطات مطار دبي الدولي الأربعاء إن مطار دبي سجل في عام 2019 تراجعا في حركة المرور بنسبة 3,1%، للمرة الأولى في العقدين الماضيين على الأقل.

وقالت مطارات دبي في بيان إن "مطار دبي الدولي استقبل 86,396,757 شخصا في عام 2019 بأكمله (-3,1%)، حيث تأثرت الأرقام بسلسلة من التحديات على مدار العام".

وهذا أول تراجع لعدد المسافرين في مطار دبي الدولي منذ عام 2000 على الأقل، بحسب أرقام صادرة عن مركز دبي للإحصاء.

واحتفظ المطار بمركزه الأول في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للعام السادس على التوالي، بحسب البيان.

وتفوق مطار دبي على مطار هيثرو في لندن بأكثر من 6 ملايين مسافر.

وبحسب البيان فإن تراجع المسافرين يعود إلى "سلسلة تحديات" من بينها إغلاق المدرج الجنوبي ل 45 يوما لتجديده، وظروف السوق لعالمية بالإضافة إلى منع طائرات بوينغ 737 ماكس من التحليق.

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وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيثس في البيان "بينما كانت أعداد الزبائن في 2019 أقل من العام السابق، فإن تأثير اغلاق المدرج ل 45 يوما وافلاس جيت ايرويز بالإضافة إلى منع طائرات بوينغ 737 ماكس من التحليق أدى إلى خسارة نحو 3,2 مليون مسافر على مدار العام".

وبحسب البيان فإن عدد الرحلات الجوية التي تعامل معها المطار تراجع أيضا بنسبة 8,6% ليصبح 373,261 رحلة.

وتراجع شحن البضائع أيضا بنسبة 4,8 % ليصبح 2,5 مليون طن العام الماضي.

ودبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم ويزورها سنويا نحو 16 مليون سائح.

وتعول دبي على اكسبو الذي تستضيفه بين تشرين الأول/اكتوبر 2020 ونيسان/ابريل 2021 لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي.