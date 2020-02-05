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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون يكشفون فوائد القهوة للرجال! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
توصلت دراسة أجراها معهد Eunice Kennedy Shriver National لصحة الأطفال، إلى أن الرجال الذين يشربون كوبين من القهوة أو الشاي في اليوم، تزداد لديهم فرص الإنجاب بمقدار الضعف.
وقال الباحثون إن نتائج الدراسة الأمريكية يمكن أن تكون بسبب تأثير مادة الكافيين على مادتين كيميائيتين، ATP وGTP.
وقالت البروفيسورة، شيينا لويس، من جامعة كوينز في Belfast: "يمنع الكافيين الرجال من الانهيار، ما يوفر الطاقة المتاحة للحيوانات المنوية، حتى تتمكن من السباحة في السائل المنوي بشكل أسرع ولمدة أطول".
كما وجدت الدراسة الحديثة، أن النساء اللواتي يتناولن الكحول يوميا، أقل احتمالا للحمل بنسبة 26%.
وتجدر الإشارة إلى أن دراسات عديدة أثبتت أن مشروب القهوة يقلل من خطر ضعف الانتصاب لدى الرجال، لأن الكافيين يسبب تفاعلا كيميائيا يحفز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.
وفي الوقت نفسه، يقول الخبراء إن تناول القهوة بكميات كبيرة، يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإستروجين في الجسم (الهرمون الأنثوي)، الذي يؤثر سلبا على القدرات الجنسية لدى الرجال. ويعتقد أيضا أن جرعات كبيرة من القهوة يمكن أن تؤدي إلى التهاب البروستاتا.
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