ترامب يكرم الإذاعي المثير للجدل راش ليمبو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه عن حال الاتحاد الثلاثاء، ليمنح أعلى وسام مدني أمريكي للإذاعي المثير للاستقطاب راش ليمبو الذي أعلن لمستمعيه الاثنين عن إصابته بمرحلة متقدمة من سرطان الرئة. بدا التأثر على ليمبو خلال جلوسه إلى جوار السيدة الأولى ميلانيا ترامب في مجلس النواب. بينما خاطبه ترامب قائلاً إنه يمنحه وسام الحرية «اعترافاً بكل ما قدمته لبلدنا». وعلا صوت بعض المشرعين الديمقراطيين وهم يقولون «لا» رداً على منح الوسام إلى ليمبو، وهو صوت بارز لليمين السياسي كان على مدى عقود في قلب الحروب الثقافية في البلاد. كما أنه مناهض لليسار الأمريكي منذ إطلاق برنامجه عام 1985خلال ما يسمى بثورة الرئيس الجمهوري رونالد ريجان. وساعد ليمبو لسنوات في تشكيل برنامج الحزب الجمهوري في الإعلام.

ولم ينتظر ترامب لوضع الوسام بنفسه حول عنق ليمبو وفقاً لتقليد البيت الأبيض، وترك ذلك لميلانيا بينما صفق المشرعون الجمهوريون.

وكان منح الجائزة إلى ليمبو واحدة من عدة لحظات مثيرة للشقاق في ليلة غطى فيها الأداء المسرحي على الإعلانات السياسية التي عادة ما يشهدها الخطاب الرئاسي السنوي.وفي واحدة من تلك الأحداث، رتب ترامب لقاء مفاجئا ًجمع فيه شمل جندي كان يخدم في أفغانستان مع زوجته وطفليه اللذين قال إنهما «لم يريا وجه أبيهما منذ شهور طويلة».