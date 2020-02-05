إيلون ماسك يستطلع آراء مستخدمي تويتر بخصوص بناء مصنع ضخم جديد في تكساس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية سؤالاً عبر "تويتر" لاستطلاع آراء المستخدمين في بناء مصنع ضخم جديد بولاية تكساس الأمريكية. وتحت عنوان "جيجا تكساس؟" سأل ماسك متابعيه البالغ عددهم 30 مليون متابع إبداء الرأي. وبعد ساعات قليلة من تدشين استطلاع الرأي، شارك فيه أكثر من 102 ألف شخص، وأيد نحو 80 في المئة منهم بناء المصنع الضخم الجديد.

وتملك تسلا في الوقت الراهن مصنعين ضخمين في الولايات المتحدة ومصنعاً في مدينة شنغهاي الصينية. وأعلنت الشركة في نوفمبر/ تشرين الثاني عزمها بناء أول مصنع ومركز تصميم في أوروبا بالقرب من برلين.

وخلال مؤتمر عبر الهاتف في الأسبوع الماضي للإعلان عن الأرباح، قال ماسك إنه يتعين على تسلا زيادة قدرة البطارية لإنتاج نماذج عالية القدرة مثل السيارة سايبر تراك.