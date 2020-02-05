أمريكا توسع نطاق اختبارات تشخيص فيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تصريحاً طارئاً لمعامل الصحة العامة في الولايات لبدء فحوص فيروس كورونا الجديد، باستخدام أدوات ابتكرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها. وقد يساهم هذا في تسريع الفحص في الولايات المتحدة التي اكتشفت 11 حالة مصابة بالفيروس حتى الثالث من فبراير/ شباط.

كانت الولايات في السابق ترسل العينات المطلوب فحصها إلى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وقال سكوت بيكر المدير التنفيذي لجمعية معامل الصحة العامة، إن التصريح يسمح لمعامل الصحة العامة في الولايات بطلب أدوات اختبار، وأيضاً البدء في التحقق من صحة الاختبارات في معاملها. ويتوقع بيكر أن تتمكن المعامل، بمجرد حصولها على الأدوات، ببدء الفحوص خلال خمسة أو ستة أيام. وأضاف أن المعامل سترسل في البداية عينات إلى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للتحقق من نتائجها.

وبموجب تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ سيكون الفحص مقصوراً على معامل مؤهلة تحددها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.