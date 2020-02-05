شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صور من برمجية لـ«جوجل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغت «جوجل» المشتركين في خدمة «جوجل تايك آوت»، أن خللاً معلوماتياً سمح لمستخدمين آخرين بالاطلاع على صورهم ومقاطعهم المصورة الشخصية. وتسمح تلك الخدمة بنسخ محتويات حساب عبر «جوجل» لحفظها في مكان آخر، واستخدامها مع برمجية أخرى.

وقال الناطق باسم الشركة «نبلغ بشأن خطأ برمجي طال مستخدمي «جوجل تايك آوت»، الذين نسخوا صورهم ومقاطعهم المصورة بين 21 و25 تشرين الثاني/نوفمبر». وأضاف «قد يكون هؤلاء المستخدمون تلقوا أرشيفاً غير كامل، أو صوراً أو مقاطع فيديو ليست لهم وقد أصلحنا العطل وحددنا نطاق الحادث لمنع تكراره ونأسف لما حصل».

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