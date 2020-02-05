«إسرائيل» تقصف غزة بعد إطلاق صواريخ وبالونات حارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قصفت طائرات حربية «إسرائيلية» مواقع لحركة حماس في غزة في ساعة مبكرة الأربعاء، بعد إطلاق فلسطينيين في القطاع مقذوفات وبالونات حارقة. وقال «جيش الاحتلال» في بيان إن «طائرات مقاتلة استهدفت مواقع لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة، من بينها موقع لتصنيع الأسلحة». ولم ترد معلومات فورية من غزة عن وقوع إصابات.

وقبل العدوان «الإسرائيلي» أطلق مسلحون في غزة ثلاث مقذوفات وعدداً من «البالونات الحارقة» على جنوب «إسرائيل»، ولم تعلن الفرق الطبية أو الشرطة عن إصابات أو أضرار. ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خطته للسلام، أطلقت صواريخ وقذائف هاون و«بالونات متفجرة» كل يوم تقريباً من غزة على جنوب «إسرائيل» تعبيراً عن رفض الفلسطينيين لها لانحيازها الكامل للاحتلال.