ترامب يؤكد أمام كونجرس منقسم أنه «وفى» بوعوده مشيداً بقوة الاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبل تسعة شهور من الانتخابات الرئاسيّة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في خطابه حول حال الاتّحاد أمام الكونجرس أنّه «وفى» بالوعود التي قطعها، مشيداً بقوة الاقتصاد في البلاد. لكنه لم يتطرق إلى محاكمته عشيّة تبرئته شبه المؤكّدة الأربعاء أمام مجلس الشيوخ.

وقبل بدء إلقاء خطاب حال الاتّحاد التقليدي السنوي، كان الانقسام الذي يسود الطبقة السياسيّة في البلاد واضحاً. إذ تجنّب ترامب مصافحة رئيسة مجلس النوّاب الديمقراطيّة نانسي بيلوسي التي قامت بدورها بتمزيق خطاب الرئيس الأمريكي ما أن انتهى من إلقائه.

وقال ترامب في خطابه «بخلاف كثيرين آخرين قبلي، أنا أحافظ على وعودي»، في وقتٍ علا تصفيق الجمهوريّين، بينما لم يبد أيّ تأثّر في المعارضة الديموقراطيّة.

شدّد ترامب في خطابه على «العودة الكبرى لأمريكا»، وعلى «النجاح الاقتصادي الكبير» للولايات المتحدة. وقال «لقد نجحت استراتيجيتنا»، متحدّثًا عن اتفاقاته التجاريّة الأخيرة مع الصين وكندا والمكسيك. كذلك، دافع عن سياسته الخارجيّة، ودعمِه للمعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة رئيساً موقّتاً لفنزويلا. وكان غوايدو حاضراً خلال إلقاء ترامب خطابه، وأكّد البيت الأبيض في بيان أنّه من بين «ضيوف الشرف» الذين تمّت دعوتهم لحضور هذا الخطاب الرئاسي التقليدي. وهنا قال ترامب «إنّ طغيان الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو سيتمّ «تحطيمه». واعتبر أنّ«مادورو زعيم غير شرعي، طاغية يُعامل شعبه بوحشيّة»، مشدّداً على أنّ «قبضة مادورو» سيتمّ تحطيمها وتدميرها. وفيما يتعلق بإيران، ركّز ترامب على حملته للضغط على النظام الإيراني وعلى الضربة التي أمر بشنّها الشهر الماضي وأدّت إلى مقتل قاسم سليماني. وقال«بسبب العقوبات القوية التي فرضناها، فإن أداء الاقتصاد الإيراني سيّئ للغاية».

وعن أفغانستان قال:«مكّننا تصميم مقاتلينا من إحراز تقدّم هائل، وهناك محادثات سلام جارية»، مبدياً من جديد رغبته في «إنهاء أطول حرب أمريكيّة وإعادة قوّاتنا إلى الوطن». ولم يُركّز خطاب ترامب كثيراً على السياسة الخارجية، فتطرق سريعاً لخطته للسلام في الشرق الأوسط، ولم يأت على ذكر كوريا الشمالية. كما لم يتطرق إلى محاكمته أمام مجلس الشيوخ كما فعل سلفه الديمقراطي بيل كلينتون في خطابه السنوي الكبير عام 1999.

كان أحدث استطلاع للرأي أعدّه معهد غالوب، ونُشر قبل ساعات من خطاب «حال الاتّحاد»، أظهر أنّ ترامب نال نسبة 49% من التأييد وهو أعلى مستوى يُسجّله منذ وصوله إلى السلطة في كانون الثاني/يناير 2017. كما تعد نتائج الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية«إيوا»، والتي انتهت بتراجع واضح لأكثر منافسيه المحتملين جو بايدن، من أهم التطورات السياسية التي تسمح لترامب بالبقاء تحت الأضواء في مركز اللعبة السياسيّة.