إغلاق مزيد من المدن الصينية وارتفاع عدد وفيات «كورونا» إلى 500

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت السلطات الصينية، مزيداً من المدن، بإغلاق طرق، والطلب من الناس البقاء في منازلهم. فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الأربعاء نحو 500 وفاة.

ومع أكثر من 24 ألف إصابة مؤكدة، فرضت مزيد من المدن تدابير في مناطق بعيدة عن مقاطعة هوباي (وسط) بؤرة المرض، في وقت تواجه السلطات صعوبة في احتواء الفيروس. ويخضع نحو 56 مليون شخص في هوباي لعزل فعلي منذ الأسبوع الماضي. وتعيش العاصمة ووهان في عين عاصفة الطوارئ الصحية.

في هانغتشو، على بعد 175 كلم جنوب غرب شنغهاي، أقيمت سياجات خضراء لقطع الشوارع المؤدية إلى مقر عملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا»، فيما حلقت طائرة مقاتلة في الأجواء. ويقع مقر الشركة في إحدى المناطق الثلاث التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، وسمحت السلطات هناك بخروج شخص واحد فقط من كل أسرة مرة كل يومين لشراء الحاجيات.

وفرضت ثلاث مدن أخرى في مقاطعة جيجيانغ الواقعة شرقا - تاتشو وونتشو وأجزاء من نينغبو - تدابير مماثلة تطال نحو 18 مليون شخص.

كما شجعت سلطات مدينتين في مقاطعة هيلونغجيانغ بأقصى شمال الشرق الصيني، على اتخاذ تدابير مماثلة، وكذلك عدد صغير من المدن على طول الساحل الشرقي.

في مقاطعة هينان، المحاذية لهوباي، قرر أحد أحياء مدينة جوماديان أن شخصاً واحداً من كل أسرة، يمكنه مغادرة المنزل مرة كل خمسة أيام.

وعرض على المواطنين هناك حوافز مالية لتقديم معلومات عن أشخاص قادمين من هوباي.