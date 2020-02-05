كلوب: صلاح ليس أنانياً.. ولم أرَ لاعباً مثل فيرمينيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن كواليس ال50 دقيقة التي أمضاها الإسباني بيب جوارديولا مع لاعبيه والكادر التدريبي في غرفة الملابس بعد الخسارة من توتنهام الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً لتقرير صحفي، طلب جوارديولا من كبار لاعبيه مساعدته في وضع مقترحات لتطوير أداء الفريق، وكان رد النجوم هو المطالبة بثبات التشكيلة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن المدرب الإسباني لم يلتزم بتشكيلة واحدة هذا الموسم في جميع المباريات على التوالي وغير التشكيلات والتكتيكات كثيراً منذ رحيل مساعده أرتيتا لتدريب أرسنال.

ويعتمد جوارديولا على الصراحة مع لاعبيه عندما تسوء النتائج كما فعل عندما اجتمع بلاعبيه نصف ساعة في غرفة الملابس بملعب نيوكاسل بعد الخسارة 1-2 في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي وبعدها انطلق سيتي ليفوز بال14 مباراة المتبقية من الموسم ويتوج بطلاً.

ويدرك جوارديولا أن الفوز بلقب الدوري الممتاز محسوم لليفربول لكنه يريد استعادة لاعبيه لمستواهم من أجل التقدم في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي لم ينجح سيتي في عبور الدور ال16 من قبل، وتكتسي مواجهة ريال مدريد هذا الشهر أهمية أكبر عند مدرب برشلونة السابق. وأجرى جوارديولا وفق الإحصائيات 76 تغييراً لفريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وهذا أكثر من أي مدرب آخر (60 تغييراً للامبارد مدرب تشيلسي، 46 تغييراً لكلوب مدرب ليفربول، و44 تغييراً لرودجرز مدرب ليستر سيتي).

من جهته، أكد ديلي ألي لاعب وسط توتنهام عدم وجود ضغينة في قلبه تجاه مواطنه رحيم سترلينج مهاجم سيتي بعد عرقلة خطيرة أثناء المواجهة بينهما، وقال ألي الذي استبدله مورينيو في الدقيقة 70 للإصابة: تحدثت مع رحيم بين الشوطين ونحن أصدقاء مقربون أعرف من هو رحيم وأنه لا يتعمد أبداً الحاق الأذى بأحد.

وكانت العرقلة مشابهة لعرقلة أوبميانج لاعب أرسنال للاعب كريستال بالاس ماكس مير الشهر الماضي وبعد مراجعة (الفار) تم طرد أوبميانج وأوقف 3 مباريات عن اللعب لكن (الفار) هذه المرة لم يعتبر التحام ستيرلنج مع ألي يستحق الطرد.

وتركت النتيجة توتنهام في المركز الخامس خلف الرابع تشيلسي بفارق 4 نقاط، فيما بقي سيتي وصيفاً لليفربول بفارق 22 نقطة.

ثقة مدرب

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وعلى صعيد ليفربول، أكد الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق أن نجم الفريق محمد صلاح ليس أنانياً على الإطلاق بعد انتقادات للمهاجم المصري لأنه لا يمرر لزملائه رغم أفضلية موقعهم ويفضل التسديد بنفسه.

وقدم صلاح أمام ساوثمبتون (4- صفر) عرضاً رائعاً وسجل هدفين ومرر لزملائه أيضاً لذا علق كلوب: «قبل أسبوع كان الناس ينتقدون صلاح، (مو) لم يكن أنانياً في يوم من الأيام، هو مهاجم والأهداف عبء كل مهاجم وعندما لا يسجل ينتقده المشجعون لكنه أمام ساوثمبتون سجل وساعد زملاءه».

أما حصة الأسد من ثناء كلوب فقد كانت من نصيب البرازيلي فيرمينو الذي صنع 3 من أهداف «الحمر» في لقاء ساوثمبتون، وقال كلوب: فيرمينو استثنائي بامتياز، شخص ذكي جدا كروياً. لا أعرف لاعباً مثله وهذه حقيقة، لاعب من طراز (بوبي) يحتاج لعنوان يرسل إليه الكرة لأنه لا يمكن له أن يركض بالكرة وحيداً. طريقة استخدامه مهارات زملائه مميزة جداً».

وأصبح محمد صلاح رابع هداف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما وصل إلى الهدف رقم 70 (68 هدفاً مع ليفربول وهدفان مع تشيلسي)، وتجاوز رقم الأوروجواياني سواريز لاعب برشلونة الحالي (69 هدفاً)، وهو الآن يطارد رقم أسطورة الفريق السابق مايكل أوين صاحب 118 هدفاً، في حين يبقى بعيداً نوعاً ما عن صاحب المركز الأول روبي فاولر (128 هدفاً).

العودة للأرجنتين

من جهته، كشف ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد المنتقل لإستوديانتيس ناديه الأم مؤخراً عن سبب عودته للأرجنتين، وقال في مقابلة محلية: «الكثير من الأمور أسهمت في عودتي، أردت اللعب والعودة لمستواي والعائلة أصرت على عودتي. أمي طلبت مني العودة. تلقيت عروضاً كثيرة لكن لا مكان مثل الوطن، ولعب سيباستيان فيرون (رئيس النادي الأرجنتيني) دوراً في إقناعي. عانيت الكثير من الإصابات مؤخراً وجلست كثيراً على الدكة والآن أمامي فرصة للتعويض. الكرة الأرجنتينية تتطور وسيكون تحدياً جميلاً لي».